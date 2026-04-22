ظهور لافت لـ ياسمين عبد العزيز بوزن أقل يخطف الأنظار

خطفت الفنانة ياسمين عبد العزيز الأنظار في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، حيث بدت بإطلالة كاجوال أنيقة عكست تغيّرًا واضحًا في ملامحها، خاصة مع فقدانها الملحوظ للوزن.

وظهرت ياسمين عبدالعزيز في صورة “سيلفي” أمام المرآة، مرتدية توب أسود مع بنطال جينز واسع وقميص مفتوح، وهو ما أبرز رشاقتها الجديدة، مع اعتمادها مكياجًا ناعمًا وتسريحة شعر منسدلة على كتفيها، لتبدو بإطلالة شبابية جذابة.

الجمهور تفاعل بشكل واسع مع الصور، مشيدين بجمالها اللافت وتغير شكلها بعد خسارة الوزن.



أخر أعمال ياسمين عبدالعزيز

مسلسل «وننسى اللي كان» من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، وخالد سرحان، ومنة فضالي، ومحمود ياسين جونيور، ومحمد لطفي، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي.

ويناقش «وننسى اللي كان» كواليس النجاح على المستويين النفسي والعاطفي، طارِحًا تساؤلات جوهرية حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذي قد يضطر لدفعه من أجل الحفاظ على مكانته في القمة.