هند الضاوي: نقل عناصر داعش بين سجون سوريا والعراق يثير غموض حول مصيرهم

قالت الإعلامية هند الضاوي، إن أسر عناصر تنظيم داعش تظاهروا أمام وزارة الخارجية السورية للمطالبة بمعرفة مصير أبنائهم، في ظل استمرار الغموض حول أوضاعهم داخل السجون.

وأشارت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الولايات المتحدة قامت خلال عام 2026 بنقل عدد من عناصر تنظيم داعش من سوريا إلى العراق، يقدر عددهم بأكثر من 5 آلاف عنصر، وهذه الخطوة جاءت ضمن إعادة توزيعهم داخل عدد من السجون في العراق وإقليم كردستان.

ونوهت هند الضاوي بأن التعامل مع عناصر التنظيم في سوريا كان يتم بشكل مختلف نتيجة وجود القوات الكردية وإدارتها للسجون هناك، بينما تؤكد الرواية الأمريكية أن الهدف من النقل هو تأمين هؤلاء العناصر وإخضاعهم للمحاكمة داخل العراق، مشيرة إلى أن الملف ما زال مجمّدًا داخل العراق دون محاكمات واضحة حتى الآن، وسط تساؤلات متزايدة حول الجهات التي تتولى تمويل وإدارة أوضاع هؤلاء المحتجزين داخل السجون.