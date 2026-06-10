القيادة المركزية الأمريكية تعلن تعطيل ناقلة نفط في خليج عُمان

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تعطيل ناقلة نفط في خليج عُمان، وذلك في إطار عملياتها المتعلقة بتطبيق الحصار المفروض على صادرات النفط الإيرانية.

وذكرت القيادة المركزية - وفق تدوينة على منصة (إكس) اليوم - أن ناقلة النفط "سيتيبيلو"، التي ترفع علم /بالاو/، تعرضت للتعطيل أثناء عبورها خليج عُمان بعد رفض طاقمها الامتثال لأوامر القوات الأمريكية، مشيرة إلى أن طائرة أمريكية استخدمت ذخائر دقيقة لاستهداف غرفة محركات السفينة.

وأضافت أن هذه هي ثاني عملية من نوعها خلال يومين ضد سفن قالت إنها انتهكت إجراءات الحصار عبر محاولة نقل النفط من إيران.

وأوضحت "سنتكوم" أنها قامت منذ بدء الحصار في 13 أبريل الماضي بتعطيل ثماني سفن غير ملتزمة، وإعادة توجيه 134 سفينة أخرى، فيما سمحت بمرور 42 سفينة تحمل مساعدات إنسانية.