سباق الساعات الذكية .. تقرير يكشف عقبات سامسونج في السيطرة على سوق الصحة الرقمية

استعرض موقع "أندرويد بوليس" (Android Police) التقني المتخصص التحولات التنافسية التي تواجهها شركة "سامسونج" (Samsung) في قطاع تكنولوجيا الصحة الرقمية مع إطلاق ساعتها الذكية الجديدة "جالاكسي ووتش 9" (Galaxy Watch 9)، بالتزامن مع تتزايد إقبال المستهلكين على الأجهزة والملحقات الصحية الشاشات.

التحديات الميدانية لساعة Galaxy Watch 9

وبحسب ما ذكره موقع "أندرويد بوليس" الإخباري في تقريره، تواجه ساعة Galaxy Watch 9 منافسة شديدة من الخواتم الذكية والأجهزة المتخصصة لتتبع اللياقة البدنية والنوم التي لا تعتمد على شاشات تفاعلية، مثل الخواتم والأحزمة الذكية المصممة لارتداء مريح ومستمر على مدار الساعة دون تشتيت بصري.

وأوضح التقرير الفني أن الوزن الزائد والحجم الخارجي المعتاد للساعات الذكية التقليدية المزودة بشاشات لمسية كبرى يفرضان قيوداً على المراقبة الصحية المستمرة أثناء النوم والأنشطة الرياضية الشاقة، مما يدفع فئات من المستهلكين للبحث عن بدائل أكثر خفة وأقل إشغالاً لليد.

الدمج البرمجي مع منظومة Samsung Health

وأفادت البيانات المنشورة بداخل التقرير بأن سامسونج تسعى لتعزيز القيمة المضافة لمنظومتها البرمجية "سامسونج هيلث" (Samsung Health) من خلال تزويد ساعة Galaxy Watch 9 بمستشعرات متطورة لقياس مؤشرات مؤشر السكر وضغط الدم ومستويات الإجهاد، إلى جانب تقنيات الذكاء الاصطناعي التنبؤية.

وأشار التقرير إلى أن تركيز الشركة على تطوير الساعات التقليدية يضعها أمام تحدي التكيف السريع مع التحول نحو الأجهزة الصحية الخفيفة و"الأجهزة اللامرئية"، خصوصاً مع تسارع الشركات المنافسة في تقديم خدمات تتبع صحي متقدمة دون الحاجة إلى التفاعل اليومي مع شاشة ذكية على المعصم.

استراتيجية التوسع المستقبلية لقطاع الصحة الرقمية في سامسونج

وأشار التقرير الإخباري لموقع Android Police إلى أن الاستراتيجية الصحية لشركة سامسونج تعتمد بشكل جوهرية على بناء بيئة مدمجة تربط بين الساعات الذكية والخواتم الذكية مثل Galaxy Ring، لتوفير بيانات صحية أكثر دقة عبر منصة تحليلية موحدة.

ولم تعلن شركة سامسونج عن أي تغييرات في خططها الإنتاجية لسلسلة الساعات الذكية المعتمدة، وتواصل الشركة الترويج لساعة Galaxy Watch 9 باعتبارها الجهاز الرئيسي لإدارة الصحة الرقمية والتفاعل المباشر مع المستخدمين بداخل منظومتها البرمجية.