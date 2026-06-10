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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بمسقط رأسه بالبحيرة.. أشرف زكي وفتوح أحمد يقدمان واجب العزاء في وفاة عبد العزيز مخيون

عزاء عبد العزيز مخيون
عزاء عبد العزيز مخيون
تقى الجيزاوي

حرص نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي ، والفنان فتوح أحمد، إلى جانب الفنان منير مكرم، على تقديم واجب العزاء في وفاة الفنان الراحل عبد العزيز مخيون بمسقط رأسه في محافظة البحيرة، عقب وفاته صباح اليوم بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية.

وشهد العزاء حضور عدد من الفنانين وأصدقاء الراحل وأفراد أسرته وأهالي قريته.

وكان الفنان عبد العزيز مخيون رحل عن عالمنا صباح اليوم، بعد أزمة صحية استدعت نقله إلى المستشفى خلال الأيام الأخيرة، فيما شُيعت جنازته من مسقط رأسه بمحافظة البحيرة وسط حالة من الحزن بين محبيه وزملائه في الوسط الفني.

نشأة عبد العزيز مخيون

ولد عبد العزيز مخيون في 25 فبراير عام 1946 بمدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة، وبدأ شغفه بالفن مبكرا، فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كما درس الموسيقى والتمثيل، وانضم إلى فرقة التليفزيون المسرحية، قبل أن يؤسس "مسرح الفلاحين".

 كما حصل على منحة حكومية لدراسة المسرح في فرنسا، وهو ما ساهم في صقل موهبته وتكوين رؤيته الفنية الخاصة.

ولم تقتصر مسيرته على التمثيل فقط، بل كان مخرجا مسرحيا ومثقفا وناشطا سياسيا، وعرف بمشاركته في حركة "كفاية"، ليجمع بين الإبداع الفني والاهتمام بالشأن العام.

أعمال عبد العزيز مخيون

وعلى مدار مشواره، قدم مخيون مجموعة كبيرة من الأعمال التي صنعت مكانته بين كبار نجوم الفن، فشارك في أفلام بارزة مثل "الكرنك"، و"حدوتة مصرية"، و"إسكندرية ليه"، كما قدم أداء مميزا في فيلمي "الهروب" و"البريء" مع المخرج عاطف الطيب والنجم أحمد زكي، وهي أعمال ما زالت تحظى بمكانة خاصة لدى الجمهور.

وفي الدراما التلفزيونية، تألق في مسلسلات أصبحت من كلاسيكيات الشاشة المصرية، من بينها "ليالي الحلمية"، و"أم كلثوم"، و"السندريلا"، و"الجماعة"، كما جسد شخصية أبو طالب في مسلسل "عمر". واشتهر أيضا بتقديم شخصية موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في أكثر من عمل، بفضل التشابه الكبير بينهما في الملامح والحضور.

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