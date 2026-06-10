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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قرار صادم من كاف قبل المونديال.. عقوبة مفاجئة على مدافع منتخب مصر تثير الجدل

كاف
كاف
محمد بدران

كشف الإعلامي محمد سعيد مقدم برنامج "التريند" علي فضائية الأهلي عن قرار صادم بحق ياسر إبراهيم، مدافع النادي الأهلي، من جانب لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، على خلفية أحداث مباراة الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.

وكتب محمد سعيد عبر حسابه على «فيسبوك»: «قرار صادم رسميًا.. لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF قررت فرض عقوبة الإيقاف لمباراتين مع غرامة مالية على ياسر إبراهيم لاعب الأهلي المصري».

وأشار سعيد إلى أن القرار يتضمن إيقاف اللاعب مباراتين إلى جانب توقيع غرامة مالية عليه، وفقًا لما أعلنته لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وجاءت العقوبة  بسبب الإشارة التي قام بها اللاعب تجاه جماهير الترجي خلال مواجهة الفريقين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز الترجي بهدف دون رد.

ويستعد منتخب بلجيكا لمواجهة منتخب مصر في افتتاح مشواره بالبطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

ويُعد ياسر إبراهيم أحد العناصر الدفاعية الأساسية في صفوف منتخب مصر، بينما يلعب مع النادي الأهلي دورًا بارزًا في المنافسات الإفريقية خلال السنوات الأخيرة.

الاتحاد الإفريقي كاف الأهلي كأس العالم ياسر إبراهيم

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