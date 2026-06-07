وزير الشباب والرياضة يبحث مع أمين عام "كاف" تطورات المقر الجديد بالعاصمة الإدارية

استقبل الدكتور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، سامسون أدامو الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وذلك بحضور المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بتطوير كرة القدم الأفريقية وتعزيز التعاون المشترك.

تهنئة خاصة لـ سامسون أدامو الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"

وخلال اللقاء، هنأ الوزير الأمين العام الجديد لـ"كاف" بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنيًا له النجاح في قيادة المرحلة المقبلة، ومؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الاتحاد الأفريقي ومنظومة كرة القدم المصرية بما يسهم في خدمة وتطوير اللعبة داخل القارة.

وشهد الاجتماع مناقشة آخر المستجدات الخاصة بمشروع المقر الجديد للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والمقرر إنشاؤه بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد وزير الشباب والرياضة دعم الدولة المصرية الكامل للمشروع، وحرص القيادة السياسية على خروجه بصورة تليق بمكانة مصر باعتبارها دولة المقر، وتعكس في الوقت نفسه التطور الذي تشهده كرة القدم الأفريقية.

وأشار جوهر نبيل إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نموذجًا حديثًا يعبر عن رؤية الجمهورية الجديدة، ما يجعلها موقعًا مناسبًا لاستضافة المقر الجديد للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وأشاد الوزير بالتقدم الملحوظ الذي شهدته الكرة الأفريقية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن برامج الدعم والتطوير التي ينفذها الاتحاد الأفريقي أسهمت في رفع المستوى الفني والتنظيمي للبطولات القارية، إلى جانب تعزيز قدرات المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل العمرية.

وفي ختام اللقاء، أعرب وزير الشباب والرياضة عن تمنياته بالتوفيق للمنتخب المصري خلال مشاركته في كأس العالم 2026، متمنيًا كذلك النجاح لبقية المنتخبات الأفريقية المشاركة، وتحقيق نتائج مميزة تعكس تطور كرة القدم في القارة السمراء.