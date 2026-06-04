جوهر نبيل: ننتظر دوريًا مختلفًا.. والاستثمار أصبح المحرك الرئيسي لتطوير الرياضة

أكد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، أن الجماهير المصرية تتطلع إلى مشاهدة نسخة مختلفة من الدوري خلال الموسم الجديد، في ظل التطورات التي شهدتها منظومة كرة القدم المصرية خلال الفترة الأخيرة.

توقعات كبيرة قبل انطلاق الموسم

وقال جوهر نبيل إن رابطة الأندية المحترفة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت في رفع سقف التوقعات لدى الجماهير والأندية، من خلال الخطوات التي تم اتخاذها لتطوير المسابقة وتحسين شكل الدوري المصري على مختلف المستويات.

الاستثمار أساس النجاح الرياضي

وأوضح وزير الرياضة أن الرياضة الحديثة لم تعد تعتمد فقط على النتائج داخل الملعب، بل أصبحت ترتكز بشكل كبير على الاستثمار والتسويق وإدارة الموارد، مؤكدًا أن نجاح أي بطولة أو منظومة رياضية يرتبط بوجود استثمارات قوية تضمن الاستمرارية والتطور.

دور القطاع الخاص في تطوير الدوري

وأشار جوهر نبيل إلى أن القطاع الخاص لعب دورًا مهمًا في دعم وتطوير الدوري المصري خلال السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن وجود راعٍ وطني بحجم نجيب ساويرس أسهم في تعزيز الجوانب الاستثمارية والتسويقية للمسابقة، بما ينعكس إيجابيًا على الأندية والجماهير.

طموحات لموسم أكثر تنافسية

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الجميع يأمل في مشاهدة موسم أكثر قوة وتنظيمًا وتنافسية، يواكب التطورات التي تشهدها كرة القدم العالمية، ويعزز من مكانة الدوري المصري على المستويين العربي والإفريقي.