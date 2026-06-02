اجتماع جوهر نبيل مع رئيس اتحاد الفروسية

عقد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الدكتور إسماعيل شاكر، رئيس الاتحاد المصري للفروسية، والفارس الدولي سامح الدهان، وذلك في إطار متابعة ملفات اللعبة والاستعدادات الخاصة بالمرحلة المقبلة.

تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة برياضة الفروسية وخطط المشاركة في البطولات والاستحقاقات القادمة، إلى جانب استعراض آخر المستجدات الخاصة بالفارس سامح الدهان بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بتسجيله لدى الاتحاد الدولي للفروسية، ليعود إلى تمثيل مصر في المنافسات الدولية بعد سنوات من المشاركة تحت راية بريطانيا.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على دعم أبطال الرياضة المصرية وتوفير المناخ المناسب الذي يساعدهم على تحقيق أفضل النتائج خلال المشاركات الدولية، بما يسهم في تعزيز مكانة الرياضة المصرية على مختلف المستويات.

كما وجه الوزير بالترتيب لاستقبال رسمي للفارس سامح الدهان فور وصوله إلى مصر، تقديرًا لمسيرته الرياضية وما يمثله من إضافة لرياضة الفروسية المصرية، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي خلال شهر يوليو المقبل لاستعراض عدد من الملفات المرتبطة باللعبة وخطط المرحلة المقبلة.

من جانبه، ثمن الدكتور إسماعيل شاكر، رئيس الاتحاد المصري للفروسية، الدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة للاتحاد، مؤكدًا استمرار العمل على تنفيذ خطط التطوير وإعداد اللاعبين للمنافسات المقبلة.