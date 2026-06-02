مفاجأة.. إبراهيم عبدالجواد يكشف موقف الزمالك من دوري أبطال إفريقيا بعد عقوبة القيد

أكد الإعلامي إبراهيم عبدالجواد أن أزمة اللاعب صلاح مصدق تمثل الحالة الرابعة التي يشهد فيها نادي الزمالك فسخ تعاقد من طرف واحد، بعد ملفات كل من ميشلاك، وعمر فرج، وإبراهيم نداي، وهو ما تسبب في توقيع عقوبة رياضية على النادي بإيقاف القيد لفترتين متتاليتين.

الزمالك

وأوضح إبراهيم عبدالجواد، خلال تصريحات عبر برنامج «ملعب ON»، أن تكرار أزمات فسخ التعاقد داخل الزمالك أدى إلى اتخاذ إجراءات ضد النادي، مشيرًا إلى أن العقوبة الحالية لا ترتبط نهائيًا بمشاركة الفريق في بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم المقبل.

وأضاف أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يتلقَّ حتى الآن أي مراسلات رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تخص نادي الزمالك، مؤكدًا أن الإخطار بالعقوبة تم إرساله مباشرة إلى النادي فقط.

وشدد الإعلامي الرياضي على أن عقوبة إيقاف القيد الموقعة على الزمالك “قولا واحدا” لا تؤثر على حق الفريق في المشاركة القارية، وإنما تتعلق فقط بملف قيد اللاعبين الجدد خلال الفترتين المقبلتين.