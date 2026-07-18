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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن: فرق التدخل السريع تنجح في توفر الحماية الإنسانية في 6 محافظات

التضامن الاجتماعى
التضامن الاجتماعى
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

 نجحت فرق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي في إنقاذ أطفال معرضين للخطر، وتوفير الحماية والرعاية الصحية والاجتماعية لأسر وكبار بلا مأوى، ولمّ شمل مواطن بأسرته، وذلك من خلال سلسلة من التدخلات الإنسانية التي نُفذت في 6 محافظات .

وتواصل فرق التدخل السريع عملها على مدار الساعة من خلال الانتشار الميداني والتنسيق مع الجهات المعنية، للتعامل الفوري مع الأطفال والكبار بلا مأوى، وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية، وإعادة دمج الحالات في بيئات آمنة كلما أمكن ذلك، انطلاقًا من دور الوزارة في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

ففي محافظة الدقهلية، تعامل فريق التدخل السريع مع حالتين إنسانيتين، حيث نجح في حماية طفل معرض للخطر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، قبل تسليمه لأحد أقاربه في بيئة أسرية آمنة، كما باشر الفريق التعامل مع حالة رجل مسن عُثر عليه في الشارع في ظروف صحية وإنسانية بالغة الصعوبة، ويواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية المناسبة له.

وفي محافظة الإسكندرية، تعامل فريق التدخل السريع مع بلاغ بشأن أسرة فقدت المأوى، حيث تبين أن الأسرة تضم زوجًا من ذوي الإعاقة الحركية وسيدة تعول طفلًا صغيرًا، وعلى الفور نسق الفريق مع الجهات المختصة لإيداع الطفل بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية بصورة مؤقتة، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية والجمعيات الأهلية لبحث توفير سكن مؤقت للأسرة واستكمال إجراءات حصول الزوج على بطاقة الخدمات المتكاملة.

وفي محافظة بورسعيد، استجاب فريق التدخل السريع لحالة سيدة وطفليها كانوا يواجهون ظروفًا معيشية قاسية بعد فقدانهم لمكان الإقامة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداع الطفلين بإحدى دور الرعاية الاجتماعية، مع استمرار متابعة حالة الأم والتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير الرعاية المناسبة لها، بما يحقق الاستقرار للأسرة ويحافظ على المصلحة الفضلى للطفلين.

وفي محافظة البحيرة، تعامل فريق التدخل السريع مع بلاغ بشأن سيدة بلا مأوى تعاني من اضطرابات نفسية، حيث قدم لها الفريق المساعدات الإنسانية العاجلة، شملت توفير ملابس ووجبات غذائية، مع استمرار متابعة حالتها والتنسيق مع الجهات المختصة لتقديم أوجه الرعاية المناسبة لها.

وفي محافظة القليوبية، استجاب فريق التدخل السريع لبلاغ بشأن طفل معرض للخطر، حيث جرى التنسيق مع الجهات الأمنية والنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحمايته، واستيفاء الإجراءات الطبية والرسمية، تمهيدًا لإيداعه بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بما يضمن توفير الرعاية والحماية اللازمة له.

وفي محافظة سوهاج، تعامل فريق التدخل السريع مع حالتين إنسانيتين، الأولى لشاب مجهول الهوية عُثر عليه في حالة نفسية وصحية حرجة، حيث تم إيداعه بأحد المستشفيات المتخصصة لتلقي الرعاية الطبية والنفسية اللازمة، والثانية لمواطن كفيف عُثر عليه في حالة صحية متدهورة، حيث نجح الفريق في التوصل إلى أسرته ولمّ شمله بذويه بعد تقديم الرعاية اللازمة والتأكد من استقرار حالته الصحية.

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أن فرق التدخل السريع تواصل جهودها للاستجابة الفورية للبلاغات الإنسانية، إيمانًا بأن التدخل السريع قد يكون سببًا في إنقاذ طفل من الخطر، أو إعادة شخص إلى أسرته، أو توفير مأوى وعلاج لمن فقدوا السند، بما يعكس رسالة الوزارة في حماية الفئات الأولى بالرعاية وتقديم الدعم اللازم لهم.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين عدم التردد في الإبلاغ عن الأطفال أو الكبار بلا مأوى، أو أي شخص معرض للخطر أو يحتاج إلى تدخل عاجل، وكذلك الإبلاغ عن أي مخالفات أو انتهاكات داخل دور الرعاية الاجتماعية، مؤكدة أن بلاغًا واحدًا قد يكون بداية لحياة جديدة لإنسان يحتاج إلى الحماية والرعاية.

ويمكن إرسال البلاغات من خلال الخط الساخن للوزارة 16429، أو منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء 16528، أو خط «أبناء مصر» لتلقي شكاوى وبلاغات دور الرعاية الاجتماعية 19828، كما يمكن التواصل عبر واتساب وزارة التضامن الاجتماعي على الرقم 01557582104، مع إرسال الموقع الجغرافي أو أقرب عنوان للحالة، بما يسهم في سرعة وصول فرق التدخل السريع إليها وتقديم الدعم اللازم في أسرع وقت ممكن.

وزارة التضامن حالة صحية مؤسسات الرعاية الاجتماعية جرى الجهات الأمنية

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