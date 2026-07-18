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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدلًا من بيعها خامًا.. خطة لتحويل أعشاب مصر إلى منتجات بملايين الدولارات

النباتات الطبية
النباتات الطبية
شيماء مجدي

أكد الدكتور محمود حفني أن النباتات الطبية والعطرية المصرية نجحت في ترسيخ مكانتها داخل كبرى الأسواق العالمية، بفضل جودتها العالية وقدرتها على استيفاء اشتراطات السلامة الغذائية ومعايير الجودة التي تفرضها الدول المستوردة، مشيرًا إلى أن هذه الميزة التنافسية تفتح آفاقًا واسعة أمام زيادة الصادرات إذا تم التركيز على التصنيع والقيمة المضافة.

وأوضح “حفني” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” أن الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أسواق أمريكا الشمالية، تعد من أكبر مستوردي الأعشاب الطبية والتوابل المصرية، وفي مقدمتها الشمر والريحان، فيما تستورد دول الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وبولندا، كميات كبيرة من النباتات الطبية والعطرية التي تدخل في الصناعات الدوائية، إلى جانب عجينة الياسمين والزيوت العطرية.

وأضاف أن دول الخليج العربي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، تمثل أسواقًا رئيسية للكمون والكزبرة والأعشاب المعبأة، كما تمتد صادرات مصر إلى أسواق أخرى واعدة، منها الجزائر واليابان والهند والصين والبرازيل وكازاخستان، التي تستورد محاصيل مثل البردقوش والريحان وغيرها من النباتات العطرية.

وأشار  إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه هذا القطاع لا يتعلق بالإنتاج أو التصدير، وإنما بطبيعة الصادرات نفسها، موضحًا أن ما بين 85 و90% من صادرات النباتات الطبية والعطرية تغادر مصر في صورة مواد خام، سواء أعشابًا مجففة أو زيوتًا أولية، وهو ما يقلل من العائد الاقتصادي الذي يمكن تحقيقه من هذا القطاع.

وأوضح أن العديد من الدول تستورد هذه المواد الخام ثم تعيد معالجتها واستخلاص المركبات الفعالة منها، قبل إعادة تصديرها في صورة منتجات مرتفعة القيمة، مثل الزيوت العطرية النقية، ومستحضرات التجميل، والمكملات الغذائية، والمستخلصات النباتية المستخدمة في الصناعات الدوائية والغذائية، وهو ما يضاعف قيمتها عدة مرات مقارنة بسعر المادة الخام.

وأكد أن التحول من تصدير المواد الخام إلى تصدير المنتجات النهائية يمثل فرصة حقيقية لزيادة حصيلة النقد الأجنبي، وخلق آلاف فرص العمل، وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

ولتحقيق ذلك، دعا إلى تبني استراتيجية متكاملة تقوم على الاستثمار في تكنولوجيا الاستخلاص الحديثة، خاصة تقنيات الاستخلاص بثاني أكسيد الكربون فوق الحرج، والتي تنتج زيوتًا ومستخلصات عالية النقاء وتضاعف القيمة التسويقية للمنتج المصري.

كما شدد على أهمية التوسع في الزراعة العضوية وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، بما يضمن خلو المنتجات من متبقيات المبيدات، ويرفع قدرتها على المنافسة في الأسواق الأوروبية والأمريكية، التي تمنح المنتجات العضوية أسعارًا أعلى قد تصل إلى 50% مقارنة بالمنتجات التقليدية.

وأشار إلى ضرورة إنشاء مجمعات زراعية صناعية متكاملة بالقرب من مناطق الإنتاج، بما يسهم في تقليل الفاقد أثناء النقل والتخزين، فضلًا عن ربط البحث العلمي بالصناعة من خلال تطوير أصناف عالية الإنتاجية واستخلاص المركبات الفعالة المطلوبة عالميًا بدلاً من تصدير النباتات في صورتها الخام.

وأكد على أهمية تطوير منظومة التعبئة والتسويق، والانتقال من تصدير الأعشاب في عبوات كبيرة إلى طرحها في صورة منتجات نهائية تحمل علامات تجارية مصرية، مثل شاي الأعشاب والزيوت العطرية المعبأة، إلى جانب التوسع في المشاركة بالمعارض الدولية، بما يعزز مكانة مصر كأحد أكبر منتجي ومصدري النباتات الطبية والعطرية في العالم.

النباتات الطبية الشمر الريحان النباتات الطبية والعطرية

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