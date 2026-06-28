كيف تضاعف مصر صادراتها من النباتات الطبية؟.. البحوث الزراعية يجيب

أكد الدكتور حسام محسن، رئيس قسم بحوث النباتات الطبية والعطرية بمركز البحوث الزراعية، أن مصر تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لتكون من أكبر الدول المصدرة للنباتات الطبية والعطرية على مستوى العالم، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تعوق زيادة الإنتاج والصادرات، مشددًا على أن إزالة هذه العقبات ستمثل دفعة قوية للاقتصاد القومي.

وأوضح أن مصر تعد من أهم الدول المنتجة للنباتات الطبية والعطرية عالميًا، إلى جانب دول مثل الهند والصين والبرازيل وإندونيسيا والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية تبلغ 25 ألف طن سنويًا، وتشمل أبرزها البردقوش والنعناع الفلفلي والحبوب العطرية مثل الشمر والكزبرة والكراوية.



وأضاف " حسام" خلال تصريحات لـ " صدي البلد" أن 85% من إنتاج مصر من النباتات الطبية والعطرية يتم تصديره إلى الأسواق الخارجية، فيما تصل نسبة تصدير الزيوت العطرية إلى 98% من إجمالي الإنتاج، وهو ما يعكس الجودة العالية للمنتج المصري وقدرته على المنافسة عالميًا.



تحديات تواجه القطاع



وأشار رئيس قسم بحوث النباتات الطبية والعطرية إلى أن القطاع يواجه عدة معوقات تؤثر على القدرة التنافسية، في مقدمتها الارتفاع الكبير في مدخلات الإنتاج، سواء إيجارات الأراضي الزراعية أو أسعار مستلزمات الإنتاج، فضلًا عن زيادة أجور العمالة الزراعية.

وأضاف أن استمرار الاعتماد على الطرق التقليدية في الزراعة يمثل تحديًا آخر، إلى جانب ارتفاع تكاليف النشاط التصديري، ورسوم الحجر الزراعي، وارتفاع تكلفة الشحن الجوي، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على أسعار المنتج النهائي ويحد من قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.



روشتة النهوض بالصادرات



وكشف الدكتور حسام محسن عن مجموعة من الحلول التي من شأنها دعم القطاع وزيادة الصادرات، مؤكدًا ضرورة التوسع في الزراعات الحيوية والعضوية، مع الالتزام بالممارسات الزراعية الجيدة بداية من اختيار التقاوي المناسبة والأراضي الملائمة، مرورًا بعمليات الزراعة والحصاد، وانتهاءً بعمليات ما بعد الحصاد.

وشدد على أهمية الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والميكنة الزراعية في عمليات الجمع والتجفيف والغربلة والتبخير والتعقيم، بما يسهم في تحسين جودة المنتج وخفض الفاقد وتقليل تكاليف الإنتاج.

كما طالب بترشيد استخدام المبيدات الكيميائية، والتوسع في تطبيق برامج المكافحة المتكاملة واستخدام البدائل الآمنة، بما يرفع جودة المنتج ويعزز فرص قبوله في الأسواق العالمية.



مطالب لدعم المنتجين



ودعا إلى نقل زراعات النباتات الطبية والعطرية إلى المناطق الزراعية الجديدة والمجمعة، مع توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وإلغاء الرسوم والضرائب المفروضة عليها، إلى جانب توفير الميكنة الزراعية المتخصصة في مختلف العمليات الإنتاجية.

وأكد ضرورة إلغاء الضرائب على جميع مراحل إنتاج وتصدير النباتات الطبية والعطرية، وإنشاء صندوق لدعم وتمويل النشاط التصديري، يتم تمويله من خلال تخصيص نسبة 1% من رسوم الواردات، بما يساهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري.



التصنيع مفتاح زيادة القيمة



وأوضح أن تصدير النباتات في صورتها الخام لا يحقق الاستفادة الاقتصادية الكاملة، مطالبًا بالتوسع في إجراء عمليات التصنيع المختلفة، واستخلاص الزيوت والمواد الفعالة، بما يرفع القيمة المضافة للمنتج ويزيد العائد من العملات الأجنبية.



فرص عمل ودعم للاقتصاد



وأشار إلى أن زراعة النباتات الطبية والعطرية من الزراعات كثيفة العمالة، وهو ما يجعلها قطاعًا واعدًا للمساهمة في الحد من البطالة، وتوفير آلاف فرص العمل، سواء في الزراعة أو التصنيع أو التعبئة أو التصدير والخدمات اللوجستية المرتبطة بها.

واختتم الدكتور حسام محسن تصريحاته بالتأكيد على أن زيادة الصادرات تمثل الطريق الأسرع لدعم الاقتصاد المصري، موضحًا أن نمو الصادرات يعني زيادة الإنتاج، وتوفير فرص عمل جديدة، ورفع الدخل القومي، وهو ما يتطلب تنفيذ خطة متكاملة لإزالة العقبات أمام المصدرين وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى مختلف الأسواق العالمية.