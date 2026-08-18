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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

230 عبوة مبيدات مغشوشة تحت التحفظ.. والزراعة تحيل المخالفين للنيابة

مبيدات مغشوشة
مبيدات مغشوشة
شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ضبط 230 عبوة مبيدات زراعية غير مطابقة للمواصفات ومغشوشة بمحافظتي الجيزة وكفر الشيخ، مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز الرقابة على تداول واستخدام المبيدات الزراعية، وضمان الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للحفاظ على صحة المواطنين وجودة المحاصيل.

ونفّذت الوزارة من خلال حملة مشتركة من المعمل المركزي للمبيدات، لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والإدارة المركزية للمكافحة ووقاية النبات بقطاع الخدمات الزراعية، ومديريتي الزراعة، وشرطة المسطحات المائية، حملات تفتيشية مكثفة أسفرت عن: ضبط 165 عبوة مبيدات مخالفة بمحافظة الجيزة، و65 عبوة مبيدات غير مطابقة للمواصفات بمحافظة كفر الشيخ، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر للمخالفين.

من جهته، أكد الدكتور فرج ملهط، مدير المعمل المركزي للمبيدات، أنه تم التحفظ على جميع العبوات المضبوطة لحين صدور قرارات النيابة العامة بشأنها، مشددا على مواصلة وتكثيف الحملات الرقابية على جميع المحلات والمخازن بمختلف المحافظات للتصدي لأي محاولات للغش أو التداول غير المشروع لمستلزمات الإنتاج الزراعي.

وشددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على استمرار جهودها لحماية الثروة الزراعية والبيئة، والتعامل بحزم وتطبيق القانون ضد أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

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