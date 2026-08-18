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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روساتوم ترد على بوليتيكو: "الضبعة" يتم تحت الرقابة المستمرة للجهات المختصة في مصر وروسيا

محطة الضبعة للطاقة النووية
محطة الضبعة للطاقة النووية
ناصر السيد

أصدرت شركة "روساتوم" الحكومية الروسية بشأن تقرير صحيفة "بوليتيكو" حول محطة الضبعة للطاقة النووية التي تبنيها الشركة في محافظة مطروح.

وقالت شركة روساتوم في بيانها إن مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية ينفذ في إطار الاتفاقيات الحكومية الدولية المبرمة بين الاتحاد الروسي وجمهورية مصر العربية، وكذلك وفقًا لعقد الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC) المبرم مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر (NPPA)، وتتم أعمال تنفيذ المشروع تحت الرقابة المستمرة للجهات المختصة في كلا البلدين، بما في ذلك هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية (ENRRA)".

وأكدت روساتوم أن المستوى الرفيع لتنظيم الأعمال ونظام إدارة الجودة وثقافة السلامة من خلال الاهتمام المستمر الذي يحظى به المشروع من جانب القيادتين السياسيتين في الاتحاد الروسي وجمهورية مصر العربية، وكذلك من جانب قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، التي يشارك ممثلوها بانتظام في الفعاليات الرئيسية للمشروع. 

وتابعت "كان أحدث هذه الفعاليات مراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل بالوحدة النووية الثانية، التي أُقيمت بحضور رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية، وقيادات مؤسسة «روساتوم» الحكومية للطاقة الذرية، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد تم إنجاز هذا المعلم الرئيسي قبل الموعد المحدد وفقًا للجدول الزمني المعتمد".

وتواصل مؤسسة «روساتوم» الحكومية للطاقة الذرية، وشركة «أتوم ستروي إكسبورت» المساهمة (ASE JSC)، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر (NPPA)، تعاونها الوثيق في إطار روح الشراكة الاستراتيجية. 

وأشار إلى أن المشروع ينفذ من خلال فرق عمل روسية-مصرية مشتركة تضم متخصصين في مجالات التصميم والإنشاءات وضمان الجودة، والاستعداد لإدخال المنشآت حيز التشغيل، والتنسيق مع الجهات الرقابية.

وأوضحت أنه لم يتم تأكيد أي من الادعاءات الواردة في المادة المنشورة في إطار الإجراءات التعاقدية أو الفنية أو الرقابية المنصوص عليها في المشروع.

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