وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة الرقابة النووية يتفقدون مشروع الضبعة

استقبل مشروع المحطة النووية بالضبعة، يوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2026، وفدًا من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.



يرافقهم الدكتور محمود جاد - نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وذلك على هامش ورشة العمل الوطنية حول استراتيجيات الحماية للمنشآت النووية.



وكان في استقبال الوفد المهندس محمد رمضان - نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة، يرافقه لفيف من قيادات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، حيث نقل تحيات وترحيب الدكتور/ شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

واستهلت الزيارة بجلسة تعريفية في القاعة الرئيسية بالموقع، تضمنت عرضًا تفصيليًا حول أهمية الطاقة النووية لمستقبل مصر ودورها المحوري في تأمين مصادر طاقة موثوقة ومستدامة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء، إلى جانب استعراض مراحل تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة وأحدث التقنيات المستخدمة، فضلًا عن جلسة نقاش تفاعلية تناولت الجوانب الفنية والبيئية للمشروع، مع التأكيد على التزام الهيئة بأعلى معايير الأمن والأمان النوويين، بما يضمن تنفيذ المشروع وفقًا للمعايير العالمية.

كما تضمنت الزيارة جولة ميدانية داخل موقع الإنشاءات للوحدات النووية الأربع، إلى جانب ميناء الضبعة التخصصي، حيث اطلع الوفد عن قرب على مستوى الأعمال والتقنيات المستخدمة في تنفيذ المشروع.

وفي ختام الزيارة، أعرب الوفد الزائر عن إعجابه بما يشهده المشروع من حجم الإنجازات المحققة لأعمال وأنشطة تنفيذ المشروع مشيداً بالدور الذي تقوم به هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في إدارة تنفيذ المشروع من خلال أطقم الإشراف لديها بما يضمن تحقيق أعلى مستويات السلامة والأمان النووي طبقاً لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمتطلبات الرقابية ووفق أفضل الممارسات الدولية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية.