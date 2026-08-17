قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يجب أن تكون أول مرة .. شروط التقديم في حج القرعة 2027
وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة الرقابة النووية يتفقدون مشروع الضبعة
في تحول مالي وتاريخي غير مسبوق.. بنك الاستثمار القومي يتحول إلى الربحية محققًا 6 مليارات جنيه
يجب توثيق الاعترافات ليوم الحساب.. إيران ترد على دعوة بن غفير لتحديد حصة ليلية للقتل في غزة
مفيش نجم على حساب الفريق.. عموتة يوجه رسالة قوية للاعبي الأهلي
تحذير برلماني من تجريف الجهاز الإداري وإهدار فرص الشباب بالدولة
رابط الاستعلام عن معاشات سبتمبر2026 وموعد الصرف رسميا
محدش حجز مكانه.. عموتة يشعل المنافسة بين الشناوي وشوبير
رئيس وزراء باكستان: سنواصل الدفاع عن المنطقة بالتعاون مع السعودية
مقترح برلماني لتحويل أصول الدولة المعطلة لمشروعات وتوفير فرص عمل للشباب
كريم رمزي يكشف ملامح تشكيل الأهلي أمام برشلونة.. 7 لاعبين ضمن الأساسيين
برعاية الرئيس السيسي .. دار الإفتاء تبحث مستقبل الأسرة المسلمة في مؤتمر دولي سبتمبر المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة الرقابة النووية يتفقدون مشروع الضبعة

خلال الزيارة
خلال الزيارة
وفاء نور الدين

استقبل مشروع المحطة النووية بالضبعة، يوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2026، وفدًا من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.


 يرافقهم  الدكتور محمود جاد - نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وذلك على هامش ورشة العمل الوطنية حول استراتيجيات الحماية للمنشآت النووية.


وكان في استقبال الوفد  المهندس محمد رمضان - نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة، يرافقه لفيف من قيادات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، حيث نقل  تحيات وترحيب الدكتور/ شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
واستهلت الزيارة بجلسة تعريفية في القاعة الرئيسية بالموقع، تضمنت عرضًا تفصيليًا حول أهمية الطاقة النووية لمستقبل مصر ودورها المحوري في تأمين مصادر طاقة موثوقة ومستدامة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء، إلى جانب استعراض مراحل تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة وأحدث التقنيات المستخدمة، فضلًا عن جلسة نقاش تفاعلية تناولت الجوانب الفنية والبيئية للمشروع، مع التأكيد على التزام الهيئة بأعلى معايير الأمن والأمان النوويين، بما يضمن تنفيذ المشروع وفقًا للمعايير العالمية.
كما تضمنت الزيارة جولة ميدانية داخل موقع الإنشاءات للوحدات النووية الأربع، إلى جانب ميناء الضبعة التخصصي، حيث اطلع الوفد عن قرب على مستوى الأعمال والتقنيات المستخدمة في تنفيذ المشروع.
وفي ختام الزيارة، أعرب الوفد الزائر عن إعجابه بما يشهده المشروع من حجم الإنجازات المحققة لأعمال وأنشطة تنفيذ المشروع مشيداً بالدور الذي تقوم به هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في إدارة تنفيذ المشروع من خلال أطقم الإشراف لديها بما يضمن تحقيق أعلى مستويات السلامة والأمان النووي طبقاً لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمتطلبات الرقابية ووفق أفضل الممارسات الدولية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المحطة النووية بالضبعة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الوكالة الدولية للطاقة الذرية الضبعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أعطاه لها زوجها.. عقار جنسي ينهي حياة عروس بدار السلام

اكاديمية الشرطة

لو عايز تبقى ضابط متخصص.. التخصصات المطلوبة في كلية الشرطة 2027

زيادة جديدة في الإيجار القديم

زيادة جديدة في الإيجار القديم خلال أيام.. كم سيدفع المستأجر؟

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تراجع أسعار الفراخ والبانيه| وهذا ثمن البيض

الحسين عموتة

بالأسماء.. عموتة يحدد ملامح قائمة الأهلي في الموسم الجديد

غزل المحلة

اعتذار رسمي للأهلي.. غزل المحلة يرد على أزمة تصريحات شريف الخشاب بشأن صفقة محمود صلاح

امام عاشور

دونجا: لو بلعب في الزمالك حاليًا هطلب 100 مليون جنيه.. وإمام عاشور قوة داخل الأهلي

هيا عمرو فوزي، بطلة فيديو حادث مول أرابيلا

في أول ظهور لها.. فتاة أرابيلا تكشف تفاصيل اللحظات الحاسمة لمساعدة مصابي الانفجار

ترشيحاتنا

الأوقاف والقومي لذوي الإعاقة يبحثان التوسع في ترجمة خطبة الجمعة بلغة الإشارة

الأوقاف والقومي لذوي الإعاقة يبحثان التوسع في ترجمة خطبة الجمعة بلغة الإشارة

المولد النبوي

المولد النبوي .. دار الإفتاء توضح هل احتفل الصحابة بمولد النبي الهادي

دار الإفتاء

هل التوبة والاستغفار تغني عن أداء الصلاة الفائتة؟.. دار الإفتاء تجيب

بالصور

رابط الاستعلام عن معاشات سبتمبر2026 وموعد الصرف رسميا

موعد صرف معاشات سبتمبر
موعد صرف معاشات سبتمبر
موعد صرف معاشات سبتمبر

سلوى خطاب تثير الجدل.. تداول صور لها بعد عمليات تجميل في الوجه والرقبة

سلوى خطاب تثير الجدل بعمليات تجميل الوجه والرقبة
سلوى خطاب تثير الجدل بعمليات تجميل الوجه والرقبة
سلوى خطاب تثير الجدل بعمليات تجميل الوجه والرقبة

سعره يتجاوز 365 ألف جنيه.. روبي تلفت الأنظار بفستان جريء في أحدث حفلاتها

روبي
روبي
روبي

طريقة عمل الفراخ المحشية

طريقة عمل القراخ المحشية
طريقة عمل القراخ المحشية
طريقة عمل القراخ المحشية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد