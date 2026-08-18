تشنج الساق أثناء النوم.. نقص عنصر غذائي أم مشكلة أخرى؟

يُعد تشنج الساق أثناء النوم من المشكلات المزعجة التي قد توقظ الشخص فجأة بسبب ألم حاد وانقباض لا إرادي في عضلات الساق، وغالبًا ما يستمر التشنج لثوانٍ أو دقائق قبل أن ترتخي العضلة مرة أخرى.

ورغم أن البعض يربط تشنجات الساق ليلًا مباشرة بنقص المغنيسيوم أو البوتاسيوم، فإن أسباب هذه المشكلة متعددة، وقد تكون مرتبطة بعادات يومية أو بعض الحالات الصحية.

وأوضح خبير التغذية الدكتور أحمد صبري أن نقص بعض العناصر الغذائية يمكن أن يلعب دورًا في حدوث التقلصات العضلية، لكنه ليس السبب الوحيد، لذلك لا يُنصح بتناول المكملات الغذائية دون التأكد من وجود نقص فعلي.

أسباب تشنج الساق أثناء النوم

تشنج الساق

1- نقص بعض العناصر الغذائية

قد ترتبط التقلصات العضلية في بعض الحالات بانخفاض مستويات بعض المعادن، مثل المغنيسيوم أو البوتاسيوم أو الكالسيوم، خاصة عند وجود عوامل أخرى تؤثر في توازن السوائل والأملاح داخل الجسم.

لكن وجود التشنج وحده لا يكفي لإثبات نقص أحد هذه العناصر.

2- الجفاف

قلة شرب السوائل، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة أو زيادة التعرق، قد تؤثر في توازن السوائل والأملاح بالجسم، وهو ما قد يزيد احتمالية حدوث التقلصات العضلية لدى بعض الأشخاص.

لذلك من المهم الاهتمام بشرب المياه بانتظام وفقًا لاحتياجات الجسم.

3- الإجهاد العضلي

تشنج الساق

الوقوف لفترات طويلة، أو المشي لمسافات كبيرة، أو ممارسة تمارين شاقة، قد يؤدي إلى إجهاد عضلات الساق، ما يزيد فرص حدوث التشنجات خلال الليل.

وقد تظهر التقلصات بعد يوم من النشاط البدني غير المعتاد.

4- الجلوس لفترات طويلة

قلة الحركة والجلوس لفترات طويلة قد يؤثران في العضلات والدورة الدموية، وقد يكونان من العوامل المرتبطة بتكرار التشنجات لدى بعض الأشخاص.

وتساعد الحركة المنتظمة وتمارين الإطالة الخفيفة على الحفاظ على مرونة العضلات.

5- بعض الأدوية

قد ترتبط التشنجات العضلية أحيانًا باستخدام بعض الأدوية، ومنها أنواع معينة من أدوية ضغط الدم أو مدرات البول أو أدوية أخرى.

لذلك إذا بدأت التشنجات بعد تناول دواء جديد، فلا ينبغي إيقافه من تلقاء نفسك، وإنما يجب استشارة الطبيب.

6- مشكلات الأعصاب أو الدورة الدموية

في بعض الحالات، قد يكون تكرار تشنج الساق مرتبطًا بمشكلة عصبية أو وعائية، خاصة إذا كان مصحوبًا بأعراض أخرى مثل التنميل أو الضعف أو الألم المستمر.

وهنا يحتاج الأمر إلى تقييم طبي لتحديد السبب الأساسي.

ماذا تفعل عند حدوث تشنج الساق؟

عند حدوث تشنج عضلات الساق أثناء النوم، يمكن محاولة فرد العضلة المصابة بلطف وتدليكها برفق، مع تحريك الساق تدريجيًا حتى يبدأ التشنج في الانحسار.

وبعد انتهاء التشنج، قد يساعد المشي الخفيف أو تحريك العضلة بهدوء على استعادة ارتخائها.

هل المغنيسيوم علاج لكل تشنجات الساق؟

أكد خبير التغذية أحمد صبري أن تناول المغنيسيوم أو أي مكمل غذائي لمجرد حدوث تشنجات الساق ليس الحل المناسب لجميع الحالات، لأن السبب قد لا يكون نقص عنصر غذائي من الأساس.

والأفضل هو الحصول على العناصر الغذائية من نظام غذائي متوازن، وإجراء الفحوصات التي يحددها الطبيب إذا كانت التشنجات متكررة أو شديدة.

متى يجب زيارة الطبيب؟

يحتاج تشنج الساق المتكرر إلى استشارة الطبيب إذا كان يحدث بصورة مستمرة، أو يوقظ الشخص من النوم بشكل متكرر، أو يصاحبه تورم أو احمرار أو ضعف أو تنميل، أو إذا استمر الألم بعد انتهاء التشنج.