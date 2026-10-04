لمُستخدمي جوجل .. تحديث أندرويد 17 التجريبي يكشف مفاجآت هواتف بيكسل للعام القادم

طرحت شركة "جوجل" النسخة التجريبية الأولى من تحديثها المنتظر "أندرويد 17"، لتقدم للمستخدمين نظرة مبكرة جدًا على الميزات الجديدة التي ستصل لهواتفهم العام المقبل.

تحديث أندرويد 17 يكشف المستقبل

وبحسب تقرير نشره موقع "أندرويد سنترال" التقني، بدأت الشركة في إرسال تحديث يحمل اسم (QPR3 Beta 1).

وببساطة شديدة، هذا الرمز يشير إلى التحديثات الدورية التي تطلقها جوجل كل عدة أشهر لإضافة ميزات جديدة ومفيدة لهواتفها، بدلًا من الانتظار لعام كامل لتغيير النظام.

وتعتبر هذه النسخة بمثابة حقل تجارب، يتيح للشركة اختبار الأفكار الجديدة واكتشاف أي أخطاء برمجية لمعالجتها قبل إرسال التحديث بشكل رسمي لعموم الناس.

تحسينات مرتقبة في هواتف بيكسل

ويمنح هذا الإصدار المبكر الخبراء فرصة ذهبية لاستكشاف التغييرات القادمة إلى عائلة هواتف "بيكسل" (Pixel) الشهيرة.

ورغم أن جوجل تحاول دائمًا إخفاء مفاجآتها الكبرى، فإن النظام التجريبي أظهر تلميحات لتعديلات مميزة في واجهة الاستخدام، لتصبح القوائم أسهل وأكثر راحة للعين.

كما يركز التحديث على سد الثغرات الأمنية، وتحسين سرعة استجابة الهاتف للبرامج الثقيلة دون أن يستهلك طاقة البطارية بسرعة.

خطوة مخصصة لعشاق التجربة

وأوضح التقرير أن هذه النسخة ليست متاحة للجميع في الوقت الحالي. فهي مخصصة فقط للأشخاص المسجلين في برنامج جوجل التجريبي؛ وهم مستخدمون يحبون استكشاف أحدث التقنيات قبل نزولها للأسواق المفتوحة.

ورغم الحماس الكبير لتجربة هذه الميزات، ينصح الخبراء المستخدم العادي بعدم التسرع لتنزيل هذه النسخة.

فالأنظمة التجريبية غالبًا ما تكون غير مستقرة، وقد تؤدي إلى توقف بعض التطبيقات المهمة أو حدوث "تهنيج" مفاجئ في الجهاز أثناء الاستخدام اليومي.

موعد الإصدار النهائي

ومن المتوقع أن تستمر الشركة الأمريكية في جمع ملاحظات المستخدمين وتعديل النظام خلال الأشهر القليلة القادمة.

وبمجرد التأكد من عمل كل شيء بكفاءة تامة، ستقوم جوجل بإطلاق النسخة النهائية والمستقرة لجميع أصحاب هواتف "بيكسل" حول العالم، لتضمن لهم تجربة آمنة وسلسة تمامًا.