جوجل يتسبب في أزمة.. لغز تعطل تطبيقات الآيفون

تسبب خلل في حزمة تطوير البرامج (SDK) الخاصة بـ Firebase لنظام iOS من جوجل في تعطل آلاف التطبيقات على أجهزة iPhone و iPad عند التشغيل بسبب خلل في تنسيق بيانات الخادم.

وأعلنت جوجل عن حل المشكلة من جانب الخادم في غضون ساعتين دون الحاجة إلى تحديثات للتطبيقات، إلا أن التخزين المؤقت للجهاز تسبب في استمرار الأعطال لمدة تصل إلى أربع ساعات قبل أن تختفي تمامًا فيعد السبب الحقيقي وراء فوضى "تعطل تطبيقات الآيفون" هو في الواقع جوجل .

على الجانب الآخر، تسبب خللٌ بسيط في خادم Google Analytics for Firebase في موجةٍ من الأعطال الفورية لآلاف التطبيقات على نظامي iOS و iPadOS.

يعتمد العديد من المطورين على البنية التحتية الخلفية لـ Google لتوفير ميزات الحوسبة السحابية، ومصادقة المستخدمين، والتحليلات. لذا، كان ردّ خادم واحد غير مُنسّق كافيًا لإحداث تأثيرٍ هائلٍ في متجر التطبيقات.

حالة ذعر

على الجانب الآخر، بدأت المشكلة مع ارتفاع عدد حالات التعطل، فقد لجأ المطورون المذعورون إلى مستودع Firebase GitHub التابع لشركة جوجل لمعرفة سبب تعطل برامجهم دون أي تحديثات برمجية. أفاد أحد المطورين برؤية 56 حالة تعطل في أول 18 دقيقة فقط على تطبيق لم يتم تحديثه مؤخرًا. وشاهد آخرون ارتفاعًا هائلًا في معدلات التعطل لديهم لتصل إلى 5000 ضعف المعدل الطبيعي، بينما أنفق البعض الآخر مبالغ طائلة من رموز الذكاء الاصطناعي في محاولة لتصحيح أخطاء برمجية محلية لم تكن معطلة في الواقع.



أكد نيك كوك، مهندس البرمجيات في جوجل، لاحقًا على منصة GitHub سبب الأعطال. فقد نتجت عن حمولة بيانات غير صحيحة التنسيق أرسلتها خوادم جوجل إلى حزمة تطوير البرامج (SDK) الخاصة بنظام iOS من Firebase. وبمجرد استلام حزمة تطوير البرامج (SDK) للاستجابة الخاطئة من الخادم وتحليلها، تعطلت فورًا وتوقفت التطبيقات المضيفة عن العمل عند تشغيلها. والخبر السار هو أن هذا الخلل كان موجودًا فقط على أجهزة iOS، بينما استمرت تطبيقات أندرويد في العمل بشكل طبيعي.



من جانبها أصدرت جوجل تحديثًا من جانب الخادموقد عالج هذا التحديث المشكلة الأساسية في غضون ساعتين من الانقطاع الأولي. وبما أن التصحيح تم بالكامل على خوادم جوجل البعيدة، لم يكن على المطورين ومستخدمي أجهزة آيفون دفع أو تثبيت تحديثات التطبيقات.