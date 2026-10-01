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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| مساعد ميتا الذكي «ميوز» يكشف عنوان مستخدم للغرباء .. و«هونر» تكشف عن هاتفها الأقوى

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

OpenAI تطلق دوتس.. ميزة جديدة تحول ChatGPT إلى موظف يعمل نيابة عنك

أطلقت شركة OpenAI، ميزة جديدة تحمل اسم "دوتس" Dots، تمنح ChatGPT قدرات أوسع لتنفيذ المهام بصورة مستقلة، بما في ذلك العمل عبر التطبيقات والمتصفح ومواصلة تنفيذ المهام في الخلفية حتى بعد مغادرة المستخدم للمنصة.

هل يوجد هاتف أندرويد ينافس آيفون 18 برو ماكس؟

يأتي آيفون 18 برو ماكس بأداء محسن وبطارية أفضل ونظام كاميرات جديد، لكن بالنسبة للمستخدمين الذين لا يرغبون في دخول منظومة آبل، يبرز سؤال مهم: هل يوجد هاتف أندرويد يقدم مواصفات وتجربة قريبة من أحدث هاتف برو ماكس؟.

هل تضع الراوتر في غرفة نومك؟.. إليك تأثيره الذي قد لا تعرفه

 

يعد اختيار المكان المناسب لوضع جهاز توجيه الإنترنت الراوتر من العوامل المهمة للحصول على أفضل أداء لشبكة Wi-Fi داخل المنزل، لكن وضعه في غرفة النوم تحديدا قد لا يكون الخيار الأفضل في معظم الحالات، ليس بسبب مخاطر صحية مثبتة من الإشارات اللاسلكية، وإنما بسبب تأثير بعض العوامل المحيطة بالراوتر على جودة الاتصال والنوم.

بسعر لا يصدق.. HMD تفاجئ الجميع بهاتف جديد ببطارية قابلة للإزالة

 

كشفت تسريبات جديدة عن أحدث هواتف شركة HMD، الذي ظهر للبيع بسعر منخفض للغاية في بعض الدول تحت اسم HMD 106 Pure، رغم عدم إعلان شركة  عنه رسميا، حيث يقدم خيارا بسيطا للمستخدمين الباحثين عن هاتف تقليدي بتكلفة محدودة.

تصرف يثير القلق.. مساعد ميتا الذكي "ميوز" يكشف عنوان مستخدم للغرباء

 

كشفت واقعة مرتبطة بوكيل الذكاء الاصطناعي ميوز Muse التابع لشركة ميتا Meta، عن المخاطر المحتملة لمنح أدوات الذكاء الاصطناعي صلاحيات واسعة للتعامل مع منصات المستخدمين بصورة شبه مستقلة.

كيف تستخدم خرائط جوجل دون إنترنت؟.. إليك أبرز المزايا والقيود

 

تتيح خرائط جوجل للمستخدمين تنزيل خرائط المناطق وحفظها على الهاتف لاستخدامها لاحقا دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت، وهي ميزة مفيدة أثناء السفر أو في الأماكن التي تكون فيها تغطية الشبكة ضعيفة أو غير متاحة.

خلل غريب يصيب هواتف أندرويد.. أصوات غامضة تظهر من العدم

 

يواجه عدد من مستخدمي هواتف أندرويد خللا غريبا يتسبب في تشغيل صوت تصفيق من مكبرات الصوت بشكل عشوائي، دون ظهور أي إشعار أو وجود تطبيق واضح يمكن أن يكون مصدر الصوت.


بكاميرات 200 ميجابكسل ومعالج متطور.. هونر تكشف عن هاتفها الأقوى

كشفت شركة هونر Honor، رسميا عن هاتفها الجديد Magic 9 Pro Max في الصين، ضمن فعاليات حفل Magic Grand Ceremony الذي أقامته الشركة في بكين، إلى جانب هاتفي Magic 9 وMagic 9 Super Edition.

بلا كاميرات وسعره أغلى من سيارة.. كافيار تكشف أغرب نسخ آيفون 18 برو

 

كشفت شركة كافيار Caviar، عن مجموعة Black Edition الجديدة، التي تقدم نسخا معدلة بشكل كبير من هواتف آيفون 18 برو وiPhone 18 Pro Max والهاتف القابل للطي آيفون ديو، مع تصميمات سوداء بالكامل ومواد فاخرة، فيما تتخلى بعض الإصدارات عن الكاميرات نهائيا.

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