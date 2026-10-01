أخبار التكنولوجيا| مساعد ميتا الذكي «ميوز» يكشف عنوان مستخدم للغرباء .. و«هونر» تكشف عن هاتفها الأقوى

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أطلقت شركة OpenAI، ميزة جديدة تحمل اسم "دوتس" Dots، تمنح ChatGPT قدرات أوسع لتنفيذ المهام بصورة مستقلة، بما في ذلك العمل عبر التطبيقات والمتصفح ومواصلة تنفيذ المهام في الخلفية حتى بعد مغادرة المستخدم للمنصة.

يأتي آيفون 18 برو ماكس بأداء محسن وبطارية أفضل ونظام كاميرات جديد، لكن بالنسبة للمستخدمين الذين لا يرغبون في دخول منظومة آبل، يبرز سؤال مهم: هل يوجد هاتف أندرويد يقدم مواصفات وتجربة قريبة من أحدث هاتف برو ماكس؟.

يعد اختيار المكان المناسب لوضع جهاز توجيه الإنترنت الراوتر من العوامل المهمة للحصول على أفضل أداء لشبكة Wi-Fi داخل المنزل، لكن وضعه في غرفة النوم تحديدا قد لا يكون الخيار الأفضل في معظم الحالات، ليس بسبب مخاطر صحية مثبتة من الإشارات اللاسلكية، وإنما بسبب تأثير بعض العوامل المحيطة بالراوتر على جودة الاتصال والنوم.

كشفت تسريبات جديدة عن أحدث هواتف شركة HMD، الذي ظهر للبيع بسعر منخفض للغاية في بعض الدول تحت اسم HMD 106 Pure، رغم عدم إعلان شركة عنه رسميا، حيث يقدم خيارا بسيطا للمستخدمين الباحثين عن هاتف تقليدي بتكلفة محدودة.

كشفت واقعة مرتبطة بوكيل الذكاء الاصطناعي ميوز Muse التابع لشركة ميتا Meta، عن المخاطر المحتملة لمنح أدوات الذكاء الاصطناعي صلاحيات واسعة للتعامل مع منصات المستخدمين بصورة شبه مستقلة.

تتيح خرائط جوجل للمستخدمين تنزيل خرائط المناطق وحفظها على الهاتف لاستخدامها لاحقا دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت، وهي ميزة مفيدة أثناء السفر أو في الأماكن التي تكون فيها تغطية الشبكة ضعيفة أو غير متاحة.

يواجه عدد من مستخدمي هواتف أندرويد خللا غريبا يتسبب في تشغيل صوت تصفيق من مكبرات الصوت بشكل عشوائي، دون ظهور أي إشعار أو وجود تطبيق واضح يمكن أن يكون مصدر الصوت.

كشفت شركة هونر Honor، رسميا عن هاتفها الجديد Magic 9 Pro Max في الصين، ضمن فعاليات حفل Magic Grand Ceremony الذي أقامته الشركة في بكين، إلى جانب هاتفي Magic 9 وMagic 9 Super Edition.

كشفت شركة كافيار Caviar، عن مجموعة Black Edition الجديدة، التي تقدم نسخا معدلة بشكل كبير من هواتف آيفون 18 برو وiPhone 18 Pro Max والهاتف القابل للطي آيفون ديو، مع تصميمات سوداء بالكامل ومواد فاخرة، فيما تتخلى بعض الإصدارات عن الكاميرات نهائيا.