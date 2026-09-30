OpenAI تطلق دوتس.. ميزة جديدة تحول ChatGPT إلى موظف يعمل نيابة عنك

أطلقت شركة OpenAI، ميزة جديدة تحمل اسم "دوتس" Dots، تمنح ChatGPT قدرات أوسع لتنفيذ المهام بصورة مستقلة، بما في ذلك العمل عبر التطبيقات والمتصفح ومواصلة تنفيذ المهام في الخلفية حتى بعد مغادرة المستخدم للمنصة.

وبحسب ما ذكره موقع “tomsguide”، تمنح الميزة كل Dot بيئة عمل خاصة في السحابة، تشمل جهاز كمبيوتر ومتصفحا، مع إمكانية ربطه بالتطبيقات التي يستخدمها المستخدم بالفعل، وبذلك لا يقتصر دور ChatGPT على انتظار الأوامر، بل يمكن للـ Dot مواصلة العمل على الأهداف المحددة له، بل والبحث عن مهام يرى أنها مفيدة للمستخدم.

وبدأت OpenAI طرح "دوتس" للمشتركين في خطتي ChatGPT Pro وBusiness Premium في الأسواق المؤهلة، فيما يمكن لمستخدمي خطط المؤسسات، بما في ذلك Edu وHealthcare، تجربة النسخة التجريبية إذا فعلها مسؤولو مساحات العمل.

وقالت الشركة إنها تعتزم توسيع نطاق إتاحة "دوتس" لمزيد من المستخدمين قريبا، من دون الكشف عن موعد محدد لوصولها إلى مشتركي Plus وGo وFree.

"دوتس"

دوتس ليست مجرد نسخة جديدة من ChatGPT



تعتمد "دوتس" على نموذج GPT-6 Astra، ويمكنها العمل على عدة مشاريع في الوقت نفسه، والاستفادة من ملاحظات المستخدم، ومواصلة تنفيذ المهام على مدار الساعة.

وبحسب OpenAI، تستطيع Dots الاتصال بأكثر من 4000 تطبيق عبر منظومة الإضافات، كما يمكن الوصول إليها من خلال ChatGPT وSlack وTeams.

وتتضمن الميزة ما تسميه OpenAI “البحث الاستباقي”، حيث يستطيع Dot البحث عن أعمال يمكن تنفيذها من دون تلقي طلب جديد من المستخدم.

وتعني هذه الإمكانات انتقال ChatGPT من نموذج يعتمد على تنفيذ الطلبات التي يقدمها المستخدم، إلى نموذج يستطيع متابعة المهام بصورة مستمرة والتعامل مع بعض الأعمال من تلقاء نفسه ضمن الصلاحيات الممنوحة له.

"دوتس"

OpenAI تضع قيودا على صلاحيات "دوتس"



ومع زيادة قدرة الذكاء الاصطناعي على تنفيذ الإجراءات، وضعت OpenAI مجموعة من الضوابط للحد من المخاطر المرتبطة بمنح "دوتس" صلاحيات الوصول إلى التطبيقات والأجهزة.

فعند تنفيذ البحث الاستباقي في الخلفية، تقتصر صلاحيات التطبيقات المرتبطة على القراءة فقط، ما يمنع Dot من إرسال الرسائل أو تعديل المحتوى أو التحكم في المتصفح أو الكمبيوتر بشكل مستقل أثناء هذه المرحلة.

كما يمكن للمستخدم تحديد التطبيقات التي يستطيع Dot الوصول إليها، ووضع قواعد تحدد الإجراءات التي يمكن تنفيذها تلقائيا، وتلك التي تحتاج إلى موافقة مسبقة، إضافة إلى الإجراءات المحظورة.

وتخضع الإجراءات التي يمكن أن تؤثر في الحسابات أو تؤدي إلى مشاركة معلومات للمراجعة قبل تنفيذها، بينما تظل بعض المهام الحساسة، مثل تغيير كلمات المرور، بحاجة إلى تدخل المستخدم بشكل مباشر.

ChatGPT

اختبارات السلامة تكشف تحديات الوكلاء المستقلين



وتشير اختبارات OpenAI إلى أن تشغيل وكيل ذكاء اصطناعي بصورة مستمرة يفرض تحديات تتعلق بحدود الصلاحيات الممنوحة له، خصوصا عندما ينتقل بين مهام متعددة.

ووفق اختبارات الشركة لنموذج GPT-6 Astra، حقق النموذج أداء أفضل من نماذج سابقة في الالتزام بنطاق الصلاحيات الممنوحة له، لكنه لم يكن خاليا من الأخطاء.

وفي بيئات عمل محاكاة، سجل Astra معدلا بلغ 3% من النتائج التي صنفتها OpenAI على أنها غير متوافقة مع الصلاحيات المطلوبة، مقارنة بـ8% لنموذج GPT-5.6 Sol في الظروف نفسها.

وتوضح OpenAI أن هذه النسب لا تمثل احتمال حدوث خطأ في الاستخدام اليومي، وإنما نتائج اختبارات مصممة لاكتشاف نقاط الضعف المحتملة في أداء النموذج.

تكلفة التشغيل قد تحدد نطاق الإتاحة

ومن العوامل المحتملة وراء محدودية طرح Dots متطلبات الحوسبة اللازمة لتشغيل وكلاء قادرين على العمل بصورة مستمرة، رغم أن OpenAI لم تربط رسميا بين تكلفة التشغيل وقرار عدم إتاحة الميزة لمستخدمي Plus وGo وFree.

ويحصل مشتركو Pro وBusiness Premium على أول Dot ضمن خطتهم، بينما لا تحتسب المحادثات معه ضمن حدود الاستخدام المعتادة في ChatGPT، وفقا للشركة.

وتعتزم OpenAI لاحقا إتاحة إضافة المزيد من Dots، إلى جانب خيارات لزيادة سرعة تنفيذ المهام أو حجم العمل الذي يمكن للوكيل إنجازه شهريا.

ولم تكشف الشركة حتى الآن عن تفاصيل نموذج الإتاحة للمشتركين في الخطط الأخرى، مكتفية بالإشارة إلى أن الميزة ستصل إلى مزيد من المستخدمين قريبا.

بدائل متاحة لمستخدمي ChatGPT



وإلى حين وصول Dots إلى نطاق أوسع، يمكن للمستخدمين الاستفادة من أدوات أخرى في ChatGPT لتنفيذ المهام متعددة الخطوات.

وتتيح ميزة ChatGPT Work التعامل مع مهام أكبر تشمل البحث والعمل على الملفات والتطبيقات وتنفيذ بعض المهام عبر الويب، بينما تسمح المهام المجدولة بإعداد عمليات يتم تنفيذها لاحقا أو بصورة دورية.

وتوفر هذه الأدوات بعض الوظائف التي تستهدفها Dots، لكنها لا تقدم حتى الآن التجربة نفسها التي تسعى OpenAI إلى توفيرها من خلال وكيل يعمل بصورة مستمرة ومستقلة.