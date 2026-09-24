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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أداء أقوى بتكلفة أقل.. OpenAI تطلق GPT-6 Sol وLuna

OpenAI
OpenAI
شيماء عبد المنعم

بعد أسابيع من إطلاق GPT-6 Astra، الذي وصفته OpenAI بأنه أقوى نماذجها وأكثرها قدرة حتى الآن، إلى جانب كونه أفضل نموذج في العالم لمجموعة من المهام، بينها العمل على الكمبيوتر والبرمجة، توسع الشركة الآن عائلة GPT-6 بإطلاق نسخ محدثة من نموذجي Sol وLuna الأصغر حجما.

وقالت الشركة: “إن GPT-6 Astra قدم جيلا جديدا من الذكاء الاصطناعي”، بينما تهدف النماذج الجديدة إلى جعل هذه القدرات “أكثر كفاءة وأسهل وصولا للمستخدمين”.

وكانت OpenAI قد قدمت أول إصدارات Sol وLuna في وقت سابق من هذا العام، باعتبارهما مستويين مختلفين ضمن منظومة نماذج الشركة. 

ويستهدف Sol المهام المعقدة، مثل البرمجة، بينما صمم Luna بصورة أكبر للمهام المكتبية المتكررة، مثل تلخيص المستندات واستخراج المعلومات والإجابة عن الأسئلة السريعة.

إصدارات Sol وLuna

تكلفة أقل وأداء أكثر كفاءة


تركز OpenAI بشكل كبير على تحسين كفاءة النماذج وخفض تكلفتها، خصوصا من خلال تقليص أسعار استخدام واجهة برمجة التطبيقات API.

وتقول الشركة إن نماذج GPT-6 الجديدة من Sol وLuna ستتوفر بنصف تكلفة نماذج Sol وLuna من سلسلة GPT-5.6، مرجعة هذا الانخفاض إلى تحسينات في آليات التخزين المؤقت وعمليات الاستدلال.

كما تؤكد OpenAI أن النماذج الجديدة أصبحت أفضل في تقديم إجابات دقيقة من الناحية الواقعية، مع انخفاض معدل الأخطاء، خصوصا في مهام البرمجة.

وقالت الشركة، استنادا إلى اختبار داخلي لمدى دقة المعلومات يعتمد على محادثات حقيقية مجهلة الهوية أبلغ خلالها المستخدمون عن أخطاء النماذج، إن GPT-6 Sol يرتكب نحو نصف عدد الأخطاء التي كان يرتكبها النموذج السابق، ليصل إلى مستوى موثوقية مماثل لـGPT-6 Astra، ولكن بتكلفة أقل بكثير.

منافسة مباشرة مع أنثروبيك


وكما جرت العادة مع إطلاق نماذجها الجديدة، قارنت OpenAI أداء GPT-6 Sol وLuna بنماذج منافستها الرئيسية أنثروبيك، مدعية أن نماذجها الجديدة تتفوق في التعامل مع عدد من المهام مقارنة بأبرز نماذج الشركة المنافسة، مثل Fable وOpus.

وتزامن إطلاق OpenAI مع منافسة محتدمة بين الشركتين، إذ أطلقت Anthropic إصدارا جديدا من Opus 5.5 قبل نحو 90 دقيقة فقط من إعلان OpenAI عن نماذجها الجديدة.

إتاحة تدريجية للمستخدمين
 

أصبحت الإصدارات الجديدة من Sol وLuna متاحة حاليا في ChatGPT Work وCodex لمعظم الحسابات المدفوعة، إلى جانب إتاحتها عبر واجهة ChatGPT API.

وفي المقابل، سيتوفر Luna أيضا عبر تطبيق سطح المكتب وللمستخدمين على الخطتين المجانية وGo.

وتتوقع OpenAI طرح النماذج الجديدة تدريجيا لمستخدمي ChatGPT عبر التطبيق والموقع الإلكتروني على مدار اليوم.

OpenAI ذكاء اصطناعي برمجة التطبيقات

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