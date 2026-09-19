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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

اختراق OpenAI بمساعدة كلود .. باحثون يكشفون ثغرات خطيرة

كلود و OpenAI
كلود و OpenAI
شيماء عبد المنعم

تمكن باحثون في مجال الأمن السيبراني من اختراق عدد من حسابات موظفي شركة OpenAI على ChatGPT، مستعينين في بداية العملية بروبوت الذكاء الاصطناعي Claude التابع لشركة أنثروبيك Anthropic، في أحدث واقعة تسلط الضوء على المخاطر الأمنية المرتبطة بتطور أدوات الذكاء الاصطناعي.

ونفذ العملية فريق من شركة Hacktron AI الناشئة في الولايات المتحدة، وتمكن من اختراق عدد من حسابات موظفي OpenAI، قبل بدء سلسلة من الخطوات التي أتاحت له الوصول إلى ذاكرة التخزين المؤقت البرمجية الخاصة بالأهداف، وربما الوصول إلى نطاق أوسع من البيانات.

وقال باحثو Hacktron AI إن نطاق المعلومات التي كان يمكن الوصول إليها نظريا كان "ضخما".

كيف نجح الباحثون في الاختراق؟
 

بدأ الفريق باستخدام نموذج كلود، القادر على توليد شيفرات يمكن استخدامها في عمليات الاختراق، للوصول إلى حسابات ChatGPT عبر منتدى نقاش داخلي لموظفي OpenAI مستضاف على منصة Discourse.

بعد ذلك، أجرى الباحثون طلبا برمجيا بسيطا يعرف باسم "Pull Request"، وهو محاولة لإجراء تعديل على الشيفرة الموجودة في أحد الملفات، على إحدى خدمات OpenAI الموجودة في مستودع GitHub.

وأبلغت Hacktron شركة OpenAI بالثغرة بعد انتهاء الاختبار، إذ نفذت العملية ضمن برنامج OpenAI المخصص لمكافأة الباحثين الأمنيين الذين يختبرون أنظمة الشركة بحثا عن الثغرات.

وأكد الباحثون أنهم تمكنوا من الوصول إلى الشيفرات الموجودة في مستودع GitHub، لكنهم لم يقوموا بتنزيلها.

ورغم الاستعانة بـ كلود في بداية العملية، أوضح فريق Hacktron أن الجزء الأكبر من عملية الاختراق تم باستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي المتقدم GPT-5.6 Sol التابع لـOpenAI نفسها، وفقا لما ذكرته صحيفة “وول ستريت جورنال”.

كلود و OpenAI

OpenAI: عالجنا الثغرات المستغلة
 

من جانبها، شكرت OpenAI الباحثين على إبلاغها بالثغرات ومشاركة نتائج الاختبار معها.

وقال متحدث باسم الشركة: "نشكر الباحثين على تواصلهم معنا ومشاركة نتائجهم"، مضيفا أن OpenAI عالجت الثغرات التي استُغلت خلال العملية.

وحصلت Hacktron على مكافأة قدرها 6500 دولار من OpenAI ضمن برنامج مكافآت اكتشاف الثغرات الأمنية الخاص بالشركة.

الذكاء الاصطناعي يختصر وقت تنفيذ الهجمات
 

قالت Hacktron إن أدوات الذكاء الاصطناعي جعلت تنفيذ عملية اختراق كانت معقدة في السابق أسهل بكثير، كما قلصت بصورة كبيرة الوقت اللازم للتخطيط للهجوم وتنفيذه.

وتعد هذه النقطة من أبرز المخاوف التي يكررها خبراء الأمن السيبراني عند الحديث عن تأثير الذكاء الاصطناعي على أمن الأنظمة الرقمية.

وأضافت الشركة أن عمليات كانت تتطلب في السابق فريقا كبيرا من المتخصصين وموارد ضخمة وأشهرا من العمل، أصبح من الممكن نظريا تنفيذها خلال أيام.

أحدث سلسلة من الحوادث الأمنية المرتبطة بـOpenAI
تأتي هذه الواقعة في وقت تواجه فيه OpenAI سلسلة من المخاوف المتعلقة بسلامة وأمن تقنياتها.

وكانت الشركة قد كشفت في يوليو الماضي أن "سربا" من وكلاء الذكاء الاصطناعي، وهي أدوات قادرة على تنفيذ مهام بصورة مستقلة، ومدعومة بتقنيتها، تمكن من اختراق شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة Hugging Face خلال اختبار للأمن السيبراني.

وكشفت الشركة هذا الأسبوع عن ست حالات إضافية وصفتها بأنها أفعال "غير متوقعة أو مثيرة للقلق" نفذتها تقنياتها، محذرة من أن وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن تستمر "بالسرعة القصوى" لفترة طويلة.

اختراق OpenAI الأمن السيبراني كلود الذكاء الاصطناعي

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