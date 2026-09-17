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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وداعًا GPT-5.5.. أوبن إيه آي تحدد موعد إيقاف النموذج وتطالب المستخدمين بالانتقال

إيقاف GPT-5.5
إيقاف GPT-5.5
شيماء عبد المنعم

تجري شركة OpenAI تغييرا جديدا على تشكيلة نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها، مع بدء إيقاف GPT-5.5 تدريجيا من عدد من منتجاتها الرئيسية، في خطوة ستؤثر على المستخدمين العاديين والمطورين الذين اعتمدوا على النموذج في أعمالهم وتدفقات العمل الخاصة بهم.

وبحسب الشركة، سيتم إيقاف GPT-5.5 من خدمات ChatGPT وChatGPT Work وCodex في 14 أكتوبر 2026، وذلك عبر جميع خطط الاشتراك. 

وبالنسبة لمعظم مستخدمي ChatGPT، من المفترض أن تتم عملية الانتقال بسلاسة، إذ ستنقل المحادثات تلقائيا إلى النموذج الذي تحدده OpenAI باعتباره النموذج الافتراضي الجديد.

لكن التأثير الأكبر سيكون على المستخدمين الذين أنشأوا تدفقات عمل تعتمد بشكل مباشر على GPT-5.5، ولا سيما المطورين الذين يستخدمون النموذج عبر Codex.

على مستخدمي Codex تحديث إعداداتهم قبل الموعد النهائي


إذا كنت تستخدم Codex من خلال حساب ChatGPT، فسيتعين عليك الانتقال إلى نموذج آخر قبل الموعد المحدد. وتشير الإرشادات الرسمية إلى إمكانية الانتقال إلى GPT-5.6 Sol، أو GPT-6 Astra في بعض المراجع.

ويشمل ذلك تحديث الإعدادات الافتراضية لمساحات العمل، وإعدادات النماذج المحفوظة، والتهيئات المدارة، والوكلاء المخصصين، والمهام المجدولة، بالإضافة إلى أي نصوص برمجية تستدعي GPT-5.5 بالاسم بشكل مباشر.

وفي المقابل، لا يؤثر قرار إيقاف GPT-5.5 في واجهة OpenAI API نفسها. وبحسب المعلومات الواردة، ستواصل التطبيقات والخدمات التي تستخدم مفاتيح API للمصادقة العمل كالمعتاد.

إيقاف النماذج الأقدم مع وصول الإصدارات الأحدث
 

يتماشى هذا القرار مع النهج الذي تتبعه OpenAI مؤخرا، والمتمثل في إنهاء دعم النماذج الأقدم بعد توفر إصدارات أحدث، وكانت الشركة قد أوقفت بالفعل نماذج فئة GPT-5.4 من Codex في نهاية أغسطس 2026.

والمثير للاهتمام أن GPT-5.5 نفسه لم يطلق إلا في 23 أبريل 2026، ما يعني أن فترة بقائه في المنتجات الرئيسية ستكون قصيرة نسبيا.

أما المطورون الذين أدرجوا اسم GPT-5.5 بشكل ثابت داخل التطبيقات أو أدوات الأتمتة، فسيحتاجون إلى إجراء معظم التحديثات لتجنب أي تعطل بعد توقف النموذج عن العمل عبر الواجهات المتأثرة.

وتقدم OpenAI هذه الخطوة باعتبارها جزءا من جهودها للحفاظ على حداثة منتجاتها ونماذجها. وبالنسبة للمستخدمين الذين ما زالوا يعتمدون على GPT-5.5 في المنتجات المتأثرة، يتبقى أمامهم حتى 14 أكتوبر 2026 لإجراء الانتقال.

في الوقت نفسه، سيستمر مستخدمو API في الحصول على إمكانية الوصول إلى النموذج في الوقت الحالي، وهو ما قد يساعد بعض أنظمة الإنتاج على مواصلة العمل دون انقطاع، بالتزامن مع انتقال تجارب المستخدمين على ChatGPT والمستخدمين الذين يعتمدون على Codex عبر حسابات ChatGPT إلى النماذج الأحدث.

إيقاف GPT 55 OpenAI ChatGPT

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