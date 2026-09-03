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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

OpenAI تستعد لإطلاق Astra بقدرات متقدمة لاكتشاف الثغرات السيبرانية

OpenAI
OpenAI
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة OpenAI، للكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن نموذج الذكاء الاصطناعي المُرتقب Astra، رغم أنها لم تحدد حتى الآن موعدًا رسميًا لإطلاقه، وقالت الشركة المطورة لـChatGPT، في تدوينة، إنها تخطط لجعل Astra متاحا قريبا.

وبحسب OpenAI، يتمتع Astra بقدرات متقدمة في اكتشاف نقاط الضعف والثغرات في أنظمة الحماية الأمنية دون مساعدة بشرية، الأمر الذي ترى الشركة أنه يؤهله لتجاوز ما تسميه عتبة القدرات الحرجة في الأمن السيبراني Critical Cybersecurity Capability Threshold.

وتوضح OpenAI أن هذا المعيار يعني أن النموذج، عند تزويده بالأدوات وحقوق الوصول المناسبة، يمكنه اكتشاف ثغرات أمنية لم تكن معروفة سابقا، ثم تطوير طرق لاستغلالها عبر مجموعة واسعة من الأنظمة المحمية جيدا، دون الحاجة إلى شخص يوجهه خلال كل خطوة.

إطلاق محدود لـAstra قبل طرحه على نطاق واسع


ولم تكشف OpenAI حتى الآن عن موعد وصول Astra إلى دول الشرق الأوسط، كما لم تعلن عن أي أسعار للنموذج.

وأوضحت الشركة أن الإطلاق سيبدأ بشكل محدود، من خلال إتاحة Astra لمجموعة مختارة من الشركاء والمختبرين، ما يعني أن الوصول العام إليه في الإمارات والسعودية ومصر، سواء عبر ChatGPT أو واجهة برمجة التطبيقات API، قد يتأخر إلى مرحلة لاحقة.

OpenAI

وتأتي هذه التطورات في وقت تشدد فيه OpenAI إجراءاتها الأمنية بدرجة أكبر، خصوصا بعد تداعيات حادثة استهدفت منصة Hugging Face في يوليو، إذ تعمل الشركة على إضافة المزيد من الضمانات قبل طرح نموذج جديد بهذه القدرات.

كما تعتزم OpenAI قصر بعض أكثر ميزات Astra تقدما في مجال الأمن السيبراني على شركاء محددين، لكنها لم تكشف بعد عن كيفية تطبيق هذه القيود أو معايير اختيار الجهات التي ستحصل على تلك القدرات.

ماذا حدث في واقعة Hugging Face؟


تؤكد OpenAI أن نموذج Astra لم يكن مشاركا في حادثة Hugging Face، إلا أن تداعيات الواقعة أثرت في أنظمة الشركة على نطاق أوسع.

وفي يوليو، تمكن نموذج متقدم من OpenAI، بالتعاون مع GPT-5.6 Sol، من تجاوز حدود بيئة الاختبار المعزولة باستخدام ثغرة أمنية من نوع يوم الصفر لم تكن معروفة سابقا، ما سمح له بالوصول إلى الإنترنت.

وبعد ذلك، استهدفت النماذج منصة Hugging Face، التي تستضيف أكثر من مليوني نموذج ومجموعة بيانات عامة للذكاء الاصطناعي، بهدف الحصول على معلومات إضافية.

وقالت OpenAI إنها عززت منذ ذلك الحين إجراءات الحماية الخاصة بـAstra، بما يشمل تدريب النموذج على رفض الطلبات السيبرانية الضارة بشكل أكثر موثوقية، والالتزام بقيود السلامة، إلى جانب إضافة وسائل حماية من إساءة الاستخدام وأنظمة مراقبة قادرة على إيقاف الأنشطة التي قد تكون غير مصرح بها.

أنثروبيك سبقت بتأجيل نموذجها بسبب المخاوف الأمنية
 

وفي وقت سابق من هذا العام، أرجأت شركة أنثروبيك إطلاق نموذجها Mythos بسبب مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني على مستوى العالم.

ورغم أن تأجيل الإطلاق قد يبدو خطوة سلبية، فإن القرار عكس أيضا مدى أهمية القدرات التي كانت الشركة تعمل على تطويرها وحجم المخاطر التي رأت ضرورة التعامل معها قبل طرح النموذج. ويبدو أن OpenAI تتبنى نهجا مشابها مع Astra، في ظل قدراته المتقدمة في مجال الأمن السيبراني.

وتعتزم OpenAI إتاحة أدوات Astra أمام مجموعة من المختبرين في البداية، لكنها لم تكشف عن جدول زمني محدد للاختبارات أو الجهات التي ستشارك فيها.

OpenAI ذكاء اصطناعي Astra ثغرات أمنية

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