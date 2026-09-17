مسيرة تستهدف معسكرًا للمعارضة الإيرانية الكردية شمال العراق

تعرض معسكر تابع للمعارضة الإيرانية الكردية في إقليم كردستان العراق لهجوم بطائرة مسيرة، في أحدث حلقة من سلسلة الهجمات التي تستهدف مقار وفصائل كردية إيرانية معارضة تنشط داخل الأراضي العراقية.

وذكرت تقارير متطابقة أن الهجوم وقع في منطقة زارغويزله قرب مدينة السليمانية، واستهدف معسكرًا تابعًا لحزب «كومالا» الكردستاني الإيراني المعارض.

وأفادت منظمة «هانا» لحقوق الإنسان بأن الطائرة المسيرة أُطلقت من اتجاه مدينة كرمانشاه الإيرانية، وفق ما نقلته تقارير محلية.

ويأتي الهجوم بعد أيام قليلة من تعرض موقع تابع للجماعة نفسها في محافظة السليمانية لقصف صاروخي، حيث أعلنت مصادر في الحزب أن ثلاثة صواريخ أصابت معسكرًا يضم عائلات أعضاء في المعارضة الإيرانية الكردية، ما تسبب في أضرار مادية دون تسجيل ضحايا.

كما شهدت مناطق أخرى في إقليم كردستان خلال الأيام الماضية هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مواقع تابعة لجماعات كردية إيرانية معارضة، من بينها «حزب الحرية الكردستاني» و«الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني».

وأعلنت تلك الجماعات عدم وقوع خسائر بشرية في بعض الهجمات، بينما لم يتم التحقق بصورة مستقلة من جميع الروايات المتعلقة بالجهات المنفذة.

وتأتي هذه التطورات في ظل توترات متصاعدة على الحدود الإيرانية العراقية، وسط اتهامات من الفصائل الكردية لإيران بالوقوف وراء الهجمات، في حين تعتبر طهران الجماعات الكردية الإيرانية المسلحة تهديدًا أمنيًا، وتتهم بعضها باستخدام الأراضي العراقية في أنشطة ضدها.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة ضد قواعد ومخيمات المعارضة الإيرانية الكردية في إقليم كردستان تكررت خلال السنوات الماضية، وتصاعدت وتيرتها خلال عام 2026.