تحذير استخباراتي أمريكي.. تحركات إلكترونية إيرانية تستهدف أنظمة تخزين النفط

أفادت شبكة «ABC News» الأمريكية بأن نشرة استخباراتية صادرة عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية حذرت من احتمال استعداد جهات إلكترونية إيرانية لاستهداف أنظمة التحكم المستخدمة في منشآت الطاقة الأمريكية لمراقبة خزانات النفط، بما قد يؤدي في حال نجاح أي هجوم إلى أضرار مادية أو تسرب وقود ومواد كيميائية.

وبحسب النشرة، استخدم جهات إلكترونية إيرانية في مطلع أغسطس منصة الذكاء الاصطناعي الصينية «DeepSeek» للبحث عن معلومات تتعلق بسعات خزانات تخزين النفط الموجودة داخل الولايات المتحدة.

ورجحت وزارة الأمن الداخلي أن يكون هذا النشاط جزءًا من عمليات استطلاع إلكترونية تمهيدية تستهدف أنظمة التحكم الصناعية التابعة لكيان أمريكي في قطاع الطاقة يدير آبارًا نفطية.

وأوضحت المعلومات الواردة في النشرة أن استهداف أجهزة القياس الآلية المرتبطة بخزانات النفط يمكن أن يتيح للمهاجمين التلاعب بالإنذارات والبيانات التشغيلية، بما في ذلك تعطيل التنبيهات المتعلقة بامتلاء الخزانات أو انخفاض مستوياتها.

كما حذرت من أن الاختراق قد يمتد إلى أنظمة تشغيل المضخات أو قراءات درجات الحرارة، بما قد يؤدي إلى تعطيل عمليات الضخ أو منع إطلاق تحذيرات في حال ارتفاع درجات الحرارة داخل الخزانات، وهو ما قد يزيد مخاطر وقوع أضرار مادية أو بيئية.

وأشارت النشرة إلى أن اختراق عدد كبير من أجهزة القياس في منطقة واحدة يمكن أن يسمح بالتلاعب ببيانات المخزون، بحيث تظهر الخزانات وكأنها شبه فارغة أو ممتلئة خلافًا للواقع، الأمر الذي قد يؤدي إلى إرسال إمدادات وقود دون حاجة أو تأخير عمليات الإمداد، بما قد ينعكس على توافر الوقود في محطات الخدمة.

وصنفت وزارة الأمن الداخلي المعلومات الواردة في النشرة بأنها «موثوقة وقابلة للتنفيذ»، لكنها شددت في الوقت نفسه على أنها لا تمثل تقييمًا استخباراتيًا نهائيًا. وقالت «ABC News» إن توزيع النشرة يهدف إلى تنبيه شركات الطاقة وأجهزة إنفاذ القانون إلى التحركات المحتملة، بما يسمح باتخاذ إجراءات دفاعية لحماية أنظمة التحكم والبنية التحتية الحيوية للطاقة.

