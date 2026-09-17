سيرين عبد النور بإطلالة ناعمة وبسيطة

نشرت الفنانة سيرين عبد النور، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

إطلالة سيرين عبد النور

وأطلت سيرين عبد النور، مرتديه فستان طويل وأنيق باللونالاوف وايت اللامع، وجاء الفستان بتصميم مميز من القماش الستان ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

أما من الناحية الجمالية، فظهرت بتسريحة شعر طويلة منسدلة ومموجة بنعومة، مع مكياج ارتكز على إبراز العينين وتحديد الملامح، إلى جانب درجات دافئة وشفاه بألوان هادئة نسبيًا، ليظل التركيز الأساسي على الفستان.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.