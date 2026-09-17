بعد فرز 99% من الأصوات.. المعارضة السويدية من يسار الوسط تفوز بالانتخابات

أفادت وكالة رويترز، نقلًا عن هيئة الإذاعة السويدية العامة «SVT»، بأن المعارضة السويدية المنتمية إلى تيار يسار الوسط فازت بالانتخابات البرلمانية، بعد فرز 99% من الأصوات.

وأظهرت النتائج أن أحزاب المعارضة، بقيادة زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ماجدالينا أندرسون، تتجه للحصول على 175 مقعدًا من أصل 349 مقعدًا في البرلمان السويدي، مقابل 174 مقعدًا للكتلة اليمينية الحاكمة بقيادة رئيس الوزراء أولف كريسترشون.

ورغم تقدم المعارضة، لا تزال عملية فرز الأصوات مستمرة، بما في ذلك بطاقات اقتراع وصلت متأخرة من داخل السويد ومن الناخبين المقيمين خارج البلاد، على أن تستمر عملية الفرز حتى الخميس، وفقًا للسلطات الانتخابية السويدية.

وتأتي النتائج بفارق ضئيل للغاية بين الكتلتين، إذ بلغ الفارق نحو 26 ألف صوت وفق أحدث البيانات التي أوردتها رويترز، ما يجعل النتيجة من أكثر الانتخابات البرلمانية تقاربًا في تاريخ السويد.

وتضم كتلة يسار الوسط الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر وحزب اليسار وحزب الوسط، فيما تضم الكتلة المقابلة حزب المعتدلين، والحزب الديمقراطي المسيحي، والحزب الليبرالي، إلى جانب دعم ديمقراطيي السويد للحكومة القائمة.

ومن المنتظر أن تحدد النتائج النهائية شكل الأغلبية البرلمانية ومسار تشكيل الحكومة المقبلة، في ظل تقارب شديد بين المعسكرين.