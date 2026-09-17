«ده فشل ولا يجوز».. مجدي عبدالغني يكشف رأيه في أداء الأهلي واختيارات «عموتة»

انتقد مجدي عبدالغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن المستوى الذي يقدمه الفريق لا يتناسب مع حجم الصفقات التي أبرمتها الإدارة خلال فترة الانتقالات، أو فترة الإعداد للموسم الجديد.

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وقال مجدي عبدالغني خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر فضائية «MBC مصر 2»: "أداء الأهلي غير مرضٍ لكل الجماهير ولكل عشاق النادي، والأداء لا يعبر عن الصفقات القوية والإعداد والمدرب، اللي إحنا مش شايفين منه غير عصبية".

وأضاف: "واضح إن المدرب لم يضع يده على التشكيل الأساسي حتى الآن".

وتحدث عبدالغني عن تأثير غياب إمام عاشور على الأهلي، قائلًا: "إمام عاشور عنصر أساسي ومهم وبارز في تشكيل الأهلي، وغيابه يؤثر على الفاعلية الهجومية بشكل واضح".

وأوضح أن فترة التوقف الدولي تمثل فرصة أمام الجهاز الفني للأهلي من أجل تحسين مستوى الفريق، مضيفًا: "الأهلي يحتاج خلال فترة التوقف الدولي لاستغلالها من أجل تحسين الأداء، واندماج اللاعبين القدامى مع الجدد".

وانتقد نجم الأهلي السابق عدم الاعتماد على بعض اللاعبين الأجانب بشكل أساسي، قائلًا: "مينفعش أجيب لاعب أجنبي محترف ويبقى على دكة البدلاء، ده فشل ولا يجوز. لازم الأجنبي يلعب ويكون أساسي، إزاي أجيب لاعب أجنبي واللاعب المصري عليه؟ ده شيء غريب".

وتطرق عبدالغني إلى طريقة تعامل الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، مع اللاعبين، مشيرًا إلى ضرورة وجود دور أكبر من الجهاز المعاون في التعامل مع انفعالات المدير الفني.

وقال: "عموتة مدرب عصبي جدًا، وواضح إنه لازم يتعمل عليه تحكم من المساعدين معه ووائل جمعة".

وأضاف: "لازم وائل جمعة هو اللي يتعامل مع اللاعبين، لا يسلم على اللاعب ولا يتسلم عليه علشان ما يحصلش الموقف اللي حصل من قبل خلال مباراة المقاولون العرب".

واختتم مجدي عبدالغني تصريحاته قائلًا: "أكيد اللاعب وهو خارج بيكون زعلان، فما تجيش أنت تزيد الطين بلة".