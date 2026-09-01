فاروق جعفر: ظروف الزمالك تؤثر على اللاعبين.. ووسط الملعب أزمة الفريق

أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أن الظروف التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية تؤثر بشكل واضح على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، مشيرًا إلى أن عدم انتظام صرف الرواتب والمستحقات المالية يمثل ضغطًا على اللاعبين.

الزمالك

وقال فاروق جعفر خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر فضائية «MBC مصر 2»: «أرى أن الظروف التي يمر بها النادي مؤثرة على اللاعبين، والنادي يعاني من عدم انتظام الرواتب والمستحقات المالية».

وأضاف: «محدش حاسس باللاعبين بسبب التدريب خارج النادي، فالفريق يتدرب في الدفاع الجوي، ولازم اللاعبين يحسوا بالجماهير ويتواجدوا وسطهم في النادي».

وتحدث فاروق جعفر عن الجانب الفني، موضحًا أن منطقة وسط الملعب تمثل عنصرًا أساسيًا في بناء أي فريق، قائلًا: «أي فريق بيعاني في حال عدم توافر وسط ملعب قوي، حتى لو تمتلك لاعبين جيدين في باقي المراكز، لأن الأساس هو لاعب وسط الملعب باعتباره حلقة الربط بين جميع الخطوط».

وعن مباراة الزمالك وغزل المحلة، قال: «الزمالك بدأ المباراة بمستوى جيد، ولكن مع مرور الوقت منطقة وسط الملعب اتاخدت منه، وأصبح غزل المحلة صاحب الأفضلية».

وأشار نجم الزمالك السابق إلى وجود أزمة في توظيف بعض اللاعبين، مضيفًا: «الزمالك عنده أزمة في توظيف اللاعبين، وكنت أفضل الاحتفاظ بعبدالله السعيد على دكة البدلاء، حتى يكون ورقة قوية يمكن الاستفادة منها خلال المباراة».

وتطرق فاروق جعفر إلى مستوى حسام أشرف، موضحًا: «حسام أشرف يمتلك ميزة في الكرات العالية، ولكنه يحتاج إلى بعض التطوير في التعامل مع الكرات الأرضية».

وأكد أن فترة التوقف الدولي تمثل فرصة أمام الزمالك من أجل العمل على تطوير أداء الفريق، قائلًا: «الزمالك لديه فرصة كبيرة خلال فترة التوقف الدولي لإقامة معسكر مغلق، وتحفيظ اللاعبين وتحسين الأداء، تمهيدًا للمباريات المقبلة».

وعن اختيارات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، لقائمة الفراعنة، قال فاروق جعفر: «أرى أن أي لاعب مش أساسي وعنده مشكلة مع المدرب لا يتم استدعاؤه لقائمة منتخب مصر».

واختتم تصريحاته قائلًا: «اللاعب علي محمود المنضم لقائمة المنتخب لم يشارك في آخر مباراة وليس أساسيًا مع فريقه، فلماذا يتم ضمه إلى قائمة منتخب مصر؟».