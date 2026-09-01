قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انطلاقة مثالية.. برشلونة يكتسح راسينج سانتاندير بسباعية في الدوري الإسباني
بعد قرار الفيدرالي.. ترامب يطالب بخفض فوري للفائدة إلى 1% أو أقل
بعثة حفائر مشتركة.. جامعة أسوان تبحث التعاون الأثري مع جامعة كومازاوا اليابانية | تفاصيل
باليوم والساعة.. مواعيد مباريات منتخب مصر في توقف سبتمبر الدولي
رفض تغيير موقفه.. الأهلي يجمد مفاوضات التجديد مع هاني وياسر إبراهيم
محمود بنتايج: من يريد الفوز بالدوري عليه اعتبار كل مباراة صعبة
محمد ممدوح في «واحد من الناس»: اشتغلت قهوجي .. ومارست المحاماة ليوم واحد
مانشستر يونايتد يودّع كأس كاراباو بعد خسارته أمام برايتون
ترامب: يجب أن تكون أسعار الفائدة في الولايات المتحدة عند 1% أو أقل
البابا تواضروس في اليوبيل الذهبي لإيبارشية ملوي: «مصر» و«المصريين» تكررت في الكتاب المقدس أكثر من 700 مرة
المغرب وإسرائيل يتفقان على رفع التمثيل الدبلوماسي لمستوى السفارات وتبادل السفراء
معتمد جمال: لم أكن أعرف طريقة لعب خالد جلال.. ولعبنا بأسلوبنا أمام غزل المحلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فاروق جعفر: ظروف الزمالك تؤثر على اللاعبين.. ووسط الملعب أزمة الفريق

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أن الظروف التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية تؤثر بشكل واضح على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، مشيرًا إلى أن عدم انتظام صرف الرواتب والمستحقات المالية يمثل ضغطًا على اللاعبين.

الزمالك

وقال فاروق جعفر خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر فضائية «MBC مصر 2»: «أرى أن الظروف التي يمر بها النادي مؤثرة على اللاعبين، والنادي يعاني من عدم انتظام الرواتب والمستحقات المالية».

وأضاف: «محدش حاسس باللاعبين بسبب التدريب خارج النادي، فالفريق يتدرب في الدفاع الجوي، ولازم اللاعبين يحسوا بالجماهير ويتواجدوا وسطهم في النادي».

وتحدث فاروق جعفر عن الجانب الفني، موضحًا أن منطقة وسط الملعب تمثل عنصرًا أساسيًا في بناء أي فريق، قائلًا: «أي فريق بيعاني في حال عدم توافر وسط ملعب قوي، حتى لو تمتلك لاعبين جيدين في باقي المراكز، لأن الأساس هو لاعب وسط الملعب باعتباره حلقة الربط بين جميع الخطوط».

وعن مباراة الزمالك وغزل المحلة، قال: «الزمالك بدأ المباراة بمستوى جيد، ولكن مع مرور الوقت منطقة وسط الملعب اتاخدت منه، وأصبح غزل المحلة صاحب الأفضلية».

وأشار نجم الزمالك السابق إلى وجود أزمة في توظيف بعض اللاعبين، مضيفًا: «الزمالك عنده أزمة في توظيف اللاعبين، وكنت أفضل الاحتفاظ بعبدالله السعيد على دكة البدلاء، حتى يكون ورقة قوية يمكن الاستفادة منها خلال المباراة».

وتطرق فاروق جعفر إلى مستوى حسام أشرف، موضحًا: «حسام أشرف يمتلك ميزة في الكرات العالية، ولكنه يحتاج إلى بعض التطوير في التعامل مع الكرات الأرضية».

وأكد أن فترة التوقف الدولي تمثل فرصة أمام الزمالك من أجل العمل على تطوير أداء الفريق، قائلًا: «الزمالك لديه فرصة كبيرة خلال فترة التوقف الدولي لإقامة معسكر مغلق، وتحفيظ اللاعبين وتحسين الأداء، تمهيدًا للمباريات المقبلة».

وعن اختيارات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، لقائمة الفراعنة، قال فاروق جعفر: «أرى أن أي لاعب مش أساسي وعنده مشكلة مع المدرب لا يتم استدعاؤه لقائمة منتخب مصر».

واختتم تصريحاته قائلًا: «اللاعب علي محمود المنضم لقائمة المنتخب لم يشارك في آخر مباراة وليس أساسيًا مع فريقه، فلماذا يتم ضمه إلى قائمة منتخب مصر؟».

الزمالك الاهلي منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بسبب موجة حارة .. التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً

وزير التربية والتعليم

هل غداً اجازة في المدارس بسبب الموجة الحارة؟..التعليم تحسم الجدل بقرار حاسم

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الشهر المقبل.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة بعد توجيهات الرئيس السيسي

وزير التربية والتعليم

هل الخميس إجازة ؟ .. التعليم تحسم الجدل حول تعطيل الدراسة غدًا

وزير التربية والتعليم

في اجازة لطلاب المدارس؟..التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة بسبب الموجة الحارة

الطالبة الضحية

اختفت 3 أيام.. مقتل طالبة تمريض الصف بسلاح شقيقها بعد عودتها للمنزل

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة لتطوير الأصول والأجور.. إليك التفاصيل

صورة أرشيفية

أم تستغيث: بنتي أغمى عليها في المدرسة بسبب كتمة الفصل وعدم وجود مراوح

ترشيحاتنا

برشلونة

موعد مباراة برشلونة القادمة بعد الفوز على راسينج سانتاندير في الدوري الإسباني

منتخب الناشئين

منتخب الناشئين يتعادل مع الأهلي 2007 ودياً

الزمالك

فاروق جعفر: ظروف الزمالك تؤثر على اللاعبين.. ووسط الملعب أزمة الفريق

بالصور

3 أيام مرتقبة.. موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026

اجازة 6 اكتوير2026
اجازة 6 اكتوير2026
اجازة 6 اكتوير2026

للانش بوكس.. طريقة عمل كب كيك الشوكولاته

طريقة عمل كب كيك الشوكولاته
طريقة عمل كب كيك الشوكولاته
طريقة عمل كب كيك الشوكولاته

إيران تشدد الرقابة على الوقود.. حجز 163 سيارة بسبب تكرار التزود خلال 48 ساعة

إيران تشدد الرقابة على الوقود
إيران تشدد الرقابة على الوقود
إيران تشدد الرقابة على الوقود

خشونة الركبة.. الأعراض وطرق علاجها

خشونة الركبه.. الأعراض وطرق علاجها
خشونة الركبه.. الأعراض وطرق علاجها
خشونة الركبه.. الأعراض وطرق علاجها

فيديو

ليالي عمر

بعد «مليت من الانتظار».. ليالي عمر تطرح أحدث أغانيها «العين قسمتنا اتنين»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد