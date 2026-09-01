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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدحت عبد الهادي: محمد إسماعيل كان يستحق التواجد في معسكر منتخب مصر

محمد اسماعيل
محمد اسماعيل
باسنتي ناجي

تحدث مدحت عبد الهادي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن اختيارات حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، لقائمة الفراعنة خلال معسكر سبتمبر الجاري.

حسام حسن

وأبدى عبد الهادي إندهاشه من عدم وجود محمد إسماعيل، مدافع الزمالك، ضمن قائمة منتخب مصر، خاصة في ظل المستويات التي يقدمها اللاعب مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وقال مدحت عبد الهادي خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر فضائية «MBC مصر 2»: «أرى أن محمد إسماعيل مدافع الزمالك كان يستحق التواجد في معسكر المنتخب الوطني، خاصة بعد إصابة ياسر إبراهيم مدافع الأهلي وزميله عمرو الجزار».

وأضاف: «حمدي فتحي لاعب وسط ملعب، ومن الطبيعي أن ينضم محمد إسماعيل في ظل مستواه الجيد مع الزمالك».

وأوضح نجم الزمالك السابق أن مستوى محمد إسماعيل خلال الفترة الماضية كان يؤهله للحصول على فرصة مع المنتخب، خاصة في ظل وجود نقص في بعض مراكز الخط الخلفي بسبب الإصابات.

محمد اسماعيل الاهلي منتخب مصر

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