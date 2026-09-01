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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حزمة إجراءات تنظيمية| كشك الفنون ومركز تقني .. جامعة أسوان تكشف استعداداتها للعام الدراسي الجديد

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

تواصل جامعة أسوان استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2026/2027، من خلال تنفيذ حزمة من الإجراءات التنظيمية والأكاديمية داخل الكليات والمنشآت التعليمية، بما يضمن جاهزية القاعات والمعامل، وانتظام الدراسة منذ اليوم الأول، وتوفير بيئة جامعية داعمة للطلاب والأنشطة المختلفة.

وفي هذا الإطار، عقد مجلس شئون التعليم والطلاب رقم (150) بجامعة أسوان اجتماعه الدوري، برئاسة الأستاذ الدكتور أشرف إمام عبدالرضى، القائم بأعمال رئيس الجامعة، وبحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، حيث ناقش عددًا من الملفات التنفيذية الخاصة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد، وأصدر مجموعة من التكليفات والقرارات المنظمة لبدء الدراسة.
وقرر المجلس إنشاء «كشك الفنون» بالجامعة، وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، تحت إشراف كلية التربية النوعية، بهدف توفير مساحة لاكتشاف المواهب الطلابية في المجالات الفنية، ودعم الطلاب المتميزين وصقل قدراتهم الإبداعية.
كما ناقش المجلس إنشاء المركز التقني للفنون بالجامعة، ليكون إطارًا منظمًا لممارسة الأنشطة الفنية والتطبيقية، وتنمية المهارات الفنية والإبداعية لدى الطلاب.

جهود جامعية

وفي الجانب الأكاديمي، وجّه المجلس الكليات إلى الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية وإعلانها للطلاب عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للكليات قبل بدء الدراسة، مع وضع الجدول الخاص بكل عضو هيئة تدريس في مكان واضح بمكتبه، بما يضمن سهولة اطلاع الطلاب على مواعيد المحاضرات وانتظام العملية التعليمية.
كما قرر المجلس استكمال توزيع الطلاب على المرشدين الأكاديميين وإعلان أسمائهم للطلاب، مع تنظيم لقاءات تعريفية بالكليات تتناول نظام الدراسة والبرامج الأكاديمية والخدمات والأنشطة الجامعية، مع التركيز على تعريف الطلاب المستجدين بالحياة الجامعية.

ووجّه المجلس كل كلية بإعداد برنامج متكامل لاستقبال الطلاب في اليوم الأول للدراسة، يتضمن إجراءات وفعاليات الاستقبال والتعريف بالكليات والأقسام والخدمات المقدمة للطلاب، مع توثيق البرنامج وإرساله إلى إدارة الجامعة.
وفي إطار رفع درجة الجاهزية داخل المنشآت التعليمية، شدد المجلس على ضرورة الانتهاء من مراجعة القاعات الدراسية والمعامل والتأكد من نظافتها وسلامتها، وسرعة تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة، بما في ذلك التأكد من كفاءة أجهزة التكييف والمراوح ووسائل التهوية، وجاهزيتها للاستخدام مع بدء الدراسة.

وأكد المجلس كذلك ضرورة الالتزام بالقواعد والأعراف الجامعية من جانب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وتطبيق الإجراءات المنظمة التي تكفل الانضباط داخل الحرم الجامعي وتحافظ على انتظام العملية التعليمية.

وأكد  القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان،أن الاستعداد للعام الدراسي الجديد يعتمد على تنفيذ مهام محددة ومتابعة إنجازها وفق جداول زمنية واضحة، مشددًا على ضرورة التزام كل كلية بالتكليفات الصادرة عن المجلس والانتهاء منها قبل بدء الدراسة، بما يضمن استقبال الطلاب في بيئة تعليمية مهيأة ومنظمة.

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