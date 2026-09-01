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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نواب البرلمان: تأمين السلع والوقود رسالة طمأنة للمواطن.. والرقابة ضرورة لمواجهة الغلاء

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان

في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة وما تشهده أسواق الطاقة العالمية من ارتفاعات في أسعار النفط، تبرز أهمية التحرك الاستباقي لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية والمنتجات النفطية، بما يحافظ على استقرار الأسواق ويحد من أي ضغوط محتملة على الأسعار.

وأكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن تأكيد رئيس الوزراء وضع مختلف السيناريوهات لتأمين احتياجات البلاد يعكس أهمية الاستعداد المبكر للتعامل مع المتغيرات، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة أن تتواكب جهود توفير السلع مع رقابة قوية ومستمرة على الأسواق، لمنع استغلال الظروف الخارجية في رفع الأسعار بصورة غير مبررة.

محمد سمير: تأمين السلع والوقود يعزز استقرار الأسواق

أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب،في تصرح خاص لصدي البلد  أن تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية والوقود بصورة دائمة ولفترات مطمئنة يمثل خطوة مهمة للحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وشدد على أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق بالتوازي مع جهود الدولة في تأمين الإمدادات، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات لاستغلال الظروف الراهنة في رفع الأسعار دون مبرر، بما يحمي المواطنين ويحافظ على استقرار أسعار السلع.

أحمد سمير: تأمين الاحتياجات يقطع الطريق أمام المضاربات

وقال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، في تصرح خاص لصدي البلدإن ضمان توافر السلع الأساسية والوقود لفترات مطمئنة يمثل رسالة مهمة بشأن قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والحفاظ على انتظام إمدادات السوق المحلية.

وأوضح أن استقرار المعروض من السلع يساعد على الحد من المضاربات أو تخزين السلع بهدف تحقيق أرباح غير مبررة، مشددًا على ضرورة استمرار الرقابة على الأسواق لمنع استغلال أي تطورات خارجية كذريعة لرفع الأسعار بصورة مبالغ فيها.

نجلاء العسيلي: التحرك الاستباقي يحمي المواطن من الغلاء

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، في تصرح خاص لصدي البلد، أن وضع الدولة مختلف السيناريوهات لتأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية والوقود يعكس أهمية الاستعداد المبكر لمواجهة أي تداعيات محتملة للتطورات الإقليمية وارتفاع أسعار النفط.

وشددت على أن تأمين الاحتياجات لا يكتمل دون تشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة الأسعار بصورة مستمرة، لضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والتصدي لأي محاولات لاستغلال الظروف الراهنة على حساب المواطن.

أحمد جابر: الاستعداد للأزمات يحافظ على توازن السوق

وقال النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، في تصرح خاص لصدي البلد  إن توجه الدولة نحو تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية والوقود يمثل تحركًا استباقيًا مهمًا في ظل المتغيرات الإقليمية وما قد تفرضه من ضغوط على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.

وأكد أن ضمان توافر السلع بصورة مستمرة يساهم في الحفاظ على توازن العرض والطلب، داعيًا إلى استمرار الرقابة على الأسواق لمنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار، والتعامل مع أي محاولات للاحتكار أو المضاربة.

رسالة النواب نواب البرلمان السلع

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