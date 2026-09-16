مجلس النواب الأمريكي يصوت للمرة الثالثة للحد من صلاحيات ترامب في الحرب ضد إيران

صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة للحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في الحرب ضد إيران.

وذكرت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية اليوم (الأربعاء) أن مجلس النواب صوت للمرة الثالثة لصالح إنهاء الحرب مع إيران، حيث أقر قرارًا بشأن صلاحيات الحرب يهدف إلى وقف قدرة الرئيس ترامب على مواصلة العمليات العسكرية دون موافقة الكونجرس.

وجاء التصويت في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء بنتيجة 220 صوتًا مقابل 204 أصوات، وهي نتيجة مشابهة لجهود سابقة جرت هذا الصيف، حيث انضم عدد قليل من الجمهوريين إلى جميع الديمقراطيين في التصويت لإنهاء الصراع. ومع ذلك، لم يصل أي من هذه القرارات إلى مكتب الرئيس، حيث من شبه المؤكد أن يستخدم ترامب حق النقض "الفيتو" ضد هذا الإجراء.

وقال النائب الديمقراطي سيث مولتون عن ولاية ماساتشوستس - وهو جندي سابق في مشاة البحرية خدم خلال حرب العراق وكان من الدافعين لهذا القرار-:" هل تذكرون عندما قال دونالد ترامب إن هذه الحرب لن تستغرق سوى بضعة أسابيع؟!!".. وأضاف أن الوقت حان لكي يطرح الكونجرس "أسئلة صعبة بالفعل، كما يملي علينا الدستور، بدلاً من الخضوع لإدارة أخرى تسعى لإشعال الحروب".

من جانبه، تساءل النائب الجمهوري برايان ماست عن ولاية فلوريدا- وهو رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب- عن الموارد العسكرية التي يرغب الديمقراطيون في سحبها من المنطقة التي لا تزال إيران تشكل تهديدًا فيها.

وقال ماست إن ترامب يعارض "الحروب الأبدية، وهذا هو ما ينهيه الآن"، في إشارة إلى ما وصفه بعقود من الأعمال العدائية تمارسها إيران، مضيفا "إنهم يشكلون تهديدًا مستمرًا للولايات المتحدة... لقد طفح الكيل".

ومن المرجح أن يكون هذا الإجراء هو التصويت الأخير لمجلس النواب بشأن الحرب مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي، حيث يلعب الصراع الخارجي دورًا جوهريًا في الحملات الانتخابية. فقد طال أمد الحرب التي أطلقها ترامب في 28 فبراير، وشهدت تبادلاً متقطعًا لضربات صاروخية دامية تسببت في حالة من الفوضى بالمنطقة على مدى سبعة أشهر تقريبًا.. وفقاً لـ"أسوشيتيد برس".

ويستعد المشرعون للعودة إلى دوائرهم الانتخابية في نهاية الأسبوع للتفرغ للحملات الانتخابية بشكل شبه كامل، مع تبقي أقل من 50 يومًا على الانتخابات التي ستحدد الجهة التي ستسيطر على الكونجرس، في ظل مساعي الديمقراطيين لانتزاع السلطة من الجمهوريين.

ويواجه الناخبون ارتفاعًا في الأسعار، لا سيما أسعار الوقود، في ظل عرقلة الصراع لتدفق موارد النفط عبر مضيق هرمز الحيوي، فيما أعلن مكتب الميزانية في الكونجرس أمس الثلاثاء أن الحرب كلفت أكثر من 38 مليار دولار حتى الأول من أغسطس، ومن المتوقع أن تتراوح تكلفتها الشهرية بين ملياري دولار و3 مليارات دولار، وذلك حسب حدة القتال. كما توقع المكتب أن يرتفع معدل التضخم بمقدار 0.5 نقطة مئوية عن المستويات المتوقعة مع الاقتراب من عام 2027 نتيجة لهذه الحرب.

وكان ترامب نفسه قد تعهد بعدم توريط الولايات المتحدة في حروب خارجية عند فوزه بولاية ثانية في البيت الأبيض، غير أن تحركاته ضد إيران ألقت بظلالها على الحزب الجمهوري الذي يسيطر على مجلسي النواب والشيوخ. وتشير نتائج استطلاع للرأي أجراه مركزا "أسوشيتد برس" و"نورك" في شهر يوليو إلى أن غالبية الأمريكيين يرون أن الحرب مع إيران لا تستحق الخوض فيها.