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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

سوسن حسانين عميدًا لكلية القرآن الكريم بنات بالقاهرة.. ومحمود إبراهيم للبنين

الدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر
الدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر
إيمان طلعت

أصدر الدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف  الدكتورة سوسن حسانين الهدهد، أستاذ أصول اللغة ووكيلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة للدراسات العليا والبحوث، بتسيير أعمال عميد كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها للبنات بالقاهرة لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية.

الدكتورة سوسن حسانين عميدًا لكلية القرآن الكريم بنات بالقاهرة والدكتور محمود إبراهيم للبنين

كما، أصدر الدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور محمود إبراهيم أستاذ أصول اللغة بكلية اللغة العربية بالقاهرة، بتسيير أعمال  عميد كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها للبنين بالقاهرة، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية.

فيما، أعلن الدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي 2026 - 2027م، مقدمًا التهنئة للطلاب الجدد، والشكر للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لدعمه الدائم للجامعة، الشيخ أيمن عبد الغني وكيل الأزهر، الدكتور أحمد الشرقاوي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشكر لكل الذين أسهموا في إنجاح التنسيق.

وفي مؤتمر صحفي، كشف رئيس جامعة الأزهر، تنسيق كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها والتي تفتح لأول مرة، وجاء كالتالي:

-القرآن الكريم للقراءات وعلومها بنين بالقاهرة 381 درجة بنسبة 58.61%

-القرآن الكريم للقراءات وعلومها بنين طنطا 343 درجة بنسبة 52.77%

-القرآن الكريم للقراءات وعلومها بنات القاهرة بنسبة 72.54%.

الدكتورة سوسن حسانين عميدًا لكلية القرآن الكريم بنات بالقاهرة الدكتورة سوسن حسانين عميدًا لكلية القرآن الكريم بنات بالقاهرة والدكتور محمود إبراهيم للبنين عميد كلية القرآن الكريم للبنات عميد كلية القرآن الكريم للبنين

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