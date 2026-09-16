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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

عرض فتاة البيرة المتهمة بالتعدي على سائق سيارة نقل ذكي بالتجمع على الطب الشرعي

فتاة البيرة
فتاة البيرة
رامي المهدي

قررت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة عرض فتاة البيرة المتهمة بالتعدي على سائق نقل ذكي إلى الطب الشرعي، لإجراء فحوصات تتعلق بمدى وجود كحول في الجسم.


قررت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة صرف سائق سيارة نقل ذكي من سرايا النيابة، عقب الاستماع إلى أقواله في واقعة المشادة التي نشبت بينه وبين إحدى الراكبات بمنطقة التجمع، على خلفية اعتراضه على تناولها مواد كحولية داخل السيارة.
وكشفت التحقيقات في واقعة فتاة البيرة عن تفاصيل جديدة بشأن نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تبين، وفقًا لما ورد بأوراق التحقيق، أن لديها حسابًا على تطبيق «تيك توك» نشرت من خلاله عددًا من مقاطع الفيديو التي وصفتها التحقيقات بأنها خادشة للحياء.
وأوضحت التحقيقات أن فحص الحساب الإلكتروني جاء ضمن إجراءات جمع الاستدلالات وفحص النشاط الرقمي المرتبط بالواقعة، للوقوف على طبيعة المحتوى المنشور وحقيقة استخدام الحساب.
كشفت أقوال الفتاة المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة البيرة» أمام نيابة القاهرة الجديدة، عن روايتها بشأن الواقعة المتداولة، موضحةً أن انفعالها جاء، بحسب أقوالها، بعدما فوجئت بقيام سائق سيارة النقل الذكي بتصويرها دون علمها.
وقالت الفتاة خلال التحقيقات، وفقًا لما نسب إليها، إن السائق قام بتصويرها دون الحصول على موافقتها، وهو ما تسبب في غضبها وانفعالها داخل السيارة، قبل أن تتطور الواقعة إلى مشادة بين الطرفين.
وأضافت، بحسب أقوالها، أنها لم تكن تعلم في البداية أن السائق يقوم بتصويرها، وأن اكتشافها ذلك كان سببًا في حالة الغضب التي ظهرت عليها خلال الواقعة.
وكانت جهات التحقيق قد واجهت الفتاة بمقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للاستماع إلى روايتها بشأن ما ظهر خلاله، وفحص ملابسات الواقعة.
وتواصل النيابة استكمال التحقيقات وسماع أقوال أطراف الواقعة وفحص المقاطع المتداولة، للوقوف على حقيقة ما حدث وتحديد المسؤوليات القانونية، دون حسم الاتهامات قبل انتهاء التحقيقات.
وتواصل النيابة فحص المقطع المتداول، إلى جانب الاستماع إلى أقوال أطراف الواقعة، وإجراء التحريات اللازمة، للوقوف على ملابسات تصوير الفيديو والظروف التي أحاطت بالواقعة.
وكان مقطع فيديو قد جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن مشاهد من داخل سيارة نقل ذكي، ما دفع الجهات المختصة إلى فحص الواقعة والتحقق من ملابساتها.
كما تواصل نيابة القاهرة الجديدة،  تحقيقاتها في واقعة اتهام فتاة بالاعتداء على قائد سيارة نقل ذكي بمنطقة التجمع، والتي عرفت إعلاميًا بـ«فتاة البيرة»، بعد تداول مقطع فيديو يوثق جانبًا من الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وخلال التحقيقات، واجهت النيابة الفتاة بمقطع الفيديو المتداول، للوقوف على تفاصيل الواقعة وملابسات ما ظهر خلاله، والاستماع إلى أقوالها بشأن ما حدث داخل السيارة.
و تستمع نيابة القاهرة الجديدة إلى أقوال فتاة البيرة التي تعدت على قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى لإعتراضه على تناولها مواد كحولية وتصويرها حال إستقلالها السيارة رفقته بالقاهرة. 
ووصلت المتهمة المعروفة بفتاة البيرة إلى نيابة القاهرة الجديدة للتحقيق معها في واقعة التعدي على قائد سيارة نقل ذكي بمنطقة التجمع.
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على فتاة تعدت بالسب والضرب على قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى لإعتراضه على تناولها مواد كحولية وتصويرها حال إستقلالها السيارة رفقته بالقاهرة.
ضبط فتاة تعدت على سائق نقل ذكي 
وبالفحص تبين أنه بتاريخ الاثنين 14 سبتمبر تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة من سائق سيارة (تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى- مقيم بطوخ بالقليوبية) بأنه حال إستقلال السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو وآخر السيارة صحبته بدائرة القسم ، قامت بتناول المواد الكحولية بالسيارة، وحال إعتراضه وطلبه منها النزول من السيارة وإلغاء الرحلة وتصويرها، قامت بالتعدى عليه بالسب والضرب وإلقاء زجاجة المواد الكحولية عليه وتمزيق ملابسه.
أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (مقيمة بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر) وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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