هاني حتحوت يكشف مفاجأة بشأن نسبة وكيل بيزيرا في صفقة رحيله

كشف الإعلامي هاني حتحوت تفاصيل جديدة بشأن أزمة نسبة إعادة بيع خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، التي تردد أنها ستُدفع لوكيل اللاعب ضمن بنود صفقة انتقاله، وما إذا كان هذا الأمر يتعارض مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وقال هاني حتحوت، عبر برنامج «مودرن سبورتس»، إن هناك أقوالًا تتحدث عن مخالفة وضع نسبة للوكيل من إعادة بيع اللاعب للوائح، متسائلًا عن كيفية إقدام الزمالك على وضع بند يلزمه بدفع مقابل غير منصوص عليه لائحيًا.

وأوضح حتحوت أنه تواصل مع مصدر في الإدارة الرياضية السابقة بنادي الزمالك، وسأله عن حقيقة نسبة إعادة البيع التي تُدفع لوكيل بيزيرا.

ونقل حتحوت عن المصدر قوله: «وضع نسبة لشركة وكالة اللاعب مخالف للوائح الفيفا، لكن كان ضروريًا أن توافق من أجل الحصول على توقيع اللاعب».

وأضاف المصدر: «الوكيل هو المتحكم في كل شيء، وهو من تسبب في غياب اللاعب عن التدريبات والتفاوض مع الفريق الإماراتي، وهو من يقود بيزيرا».

وتابع: «كان لابد أن توقع مع اللاعب بعد موافقة وكيله».

وكشف المصدر، وفقًا لما نقله هاني حتحوت، أن النادي الإماراتي هو من سيتحمل دفع نسبة الوكيل، وليس نادي الزمالك.

وتأتي هذه التصريحات في ظل الجدل الدائر حول مستقبل بيزيرا، وبنود صفقة انتقاله، خاصة ما يتعلق بحقوق إعادة البيع والنسبة المقررة لوكيل اللاعب.