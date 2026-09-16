الغندور: لاعبو الزمالك ينتظرون قيمة صفقة بيزيرا للحصول على مستحقاتهم

قال الإعلامي خالد الغندور إن لاعبي الزمالك حاليا ينتظرون بيع البرازيلي خوان بيزيرا من أجل الحصول على مستحقاتهم المتأخرة.

أضاف «الغندور» خلال برنامجه ستاد المحور :"اللاعبون حاليًا لا يثيرون أي أزمات وفي انتظار إتمام صفقة بيزيرا من أجل الحصول على مستحقاتهم".

وكشف مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات خاصة، عن كواليس قرار رحيل البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وانتقاله إلى نادي شباب أهلي دبي الإماراتي خلال فترة الانتقالات الحالية.

بيزيرا يتمسك بالرحيل للدوري الإماراتي

وقال المصدر إن بيزيرا تمسك بشكل واضح بالرحيل عن صفوف الزمالك وعدم الاستمرار مع الفريق، مشيرًا إلى أن رغبة اللاعب كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء الموافقة على إتمام الصفقة، خاصة أن النادي لم يكن يرغب في الإبقاء على لاعب لا يريد مواصلة مشواره مع الفريق.