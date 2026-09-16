«عموتة» يحذّر من محاولات إشعال الفتنة داخل الأهلي: «الأمور طيبة»

وجّه حسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة قوية بشأن ما وصفه بمحاولات بعض المحسوبين على الصحافة إشعال الفتنة داخل الفريق، مؤكدًا أن الأجواء داخل النادي جيدة، وأن الجميع يعمل بجدية من أجل المنافسة على جميع البطولات.

وقال عموتة في تصريحات تلفزيونية عقب مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة: «بعض المحسوبين على الصحافة هم أعداء للنادي الأهلي ويحاولون خلق فتنة بين اللاعبين والجهاز الفني، لكن الأمور طيبة داخل النادي ونسعى للعمل بجدية للمنافسة على جميع الألقاب».

وجاءت تصريحات المدير الفني للأهلي عقب تحقيق الفريق الفوز على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح أحمد سيد زيزو التسجيل لصالح الأهلي في الدقيقة 16، بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية أرضية سكنت الجهة اليسرى من مرمى أبو قير للأسمدة.

ونجح حسين الشحات في إضافة الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليؤمن لفريقه حصد نقاط المباراة الثلاث.

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتًا، بعدما خاض 5 مباريات، حقق خلالها الفوز في 4 مواجهات وتعادل في مباراة واحدة.

وسجل لاعبو الأهلي 8 أهداف خلال مبارياته الخمس في الدوري، بينما استقبلت شباك الفريق 3 أهداف، ليواصل الأحمر مشواره في المنافسة على لقب البطولة.