سجل سعر صرف الدولار في ميد بنك 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع، مقدما بذلك أقل سعر صرف للدولار في البنوك.

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه أمس الثلاثاء متجاوزا حاجز الـ 52 جنيه، في معظم البنوك العاملة في مصر .

واستقر سعر الدولار اليوم الاربعاء 16 سبتمبر 2026، ضمن نشرته الخدمية .

قدّم مصرف أبوظبي الاسلامي أعلى سعر لصرف الدولار 52.10 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

ويقدّم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الاربعاء 16-9-2026.

سعر الدولار في ينك الشركة المصرفية 52.02 جنيه للشراء و52.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 52.01 جنيه للشراء و52.11 جنيه للبيع.

البنك الاهلي المصري

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 52.01 جنيه للشراء و52.11 جنيه للبيع.

بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 52.07 جنيه للشراء و52.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 52.01 جنيه للشراء و52.11 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان 52.01 جنيه للشراء و52.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 52.01 جنيه للشراء و52.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 52.01 جنيه للشراء و52.11 جنيه للبيع. ز

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك نكست 52 جنيها للشراء و52.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 52.01 جنيه للشراء و52.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 51.98 جنيه للشراء و52.08 جنيه للبيع.