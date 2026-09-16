وكالة الأنباء الإيرانية: دوي انفجارات في جزيرة قشم مصدرها البحر

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، نقلاً عن مصادر، بسماع دوي عدة انفجارات في جزيرة قشم، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وأوضحت المصادر أن الانفجارات التي شهدتها الجزيرة مصدرها البحر، دون ذكر مزيد من التفاصيل عن أسباب الانفجارات.

فانس: عودة 50% من حركة السفن عبر مضيق هرمز

وصرح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، مساء الثلاثاء، أن أغلب الحوادث في مضيق هرمز، تأتي بسبب إطلاق إيران النار على السفن العابرة لمضيق هرمز.

وقال فانس، في اجتماع على متن طائرة القوات الجوية الثانية، إن النظام الإيراني سيستمر في فقدان السيطرة على مضيق هرمز حتى الانتخابات، مضيفا "والآن عادت نقطة الاختناق العالمية الحيوية للطاقة إلى أكثر من 50% من حركة المرور الطبيعية".

أضاف فانس: "لا يمكننا التنبؤ بالمستقبل، لكنني أعتقد أن الرئيس محق في قوله إن هذا الأمر سيدخل مرحلة مختلفة تمامًا خلال شهرين. فهو أيضًا القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالي فهو الشخص الذي يحدد متى تبدأ الصراعات ومتى تنتهي".

وتابع: "أتفهم بالتأكيد وجود بعض التسرع من جانب الشعب الأمريكي، ولكن في الأساس ما يحدث الآن هو أن الولايات المتحدة لا تشارك في عمليات عدوانية. نحن ببساطة لسنا كذلك".

وأكمل فانس: "لكن ما يحدث هو أن الإيرانيين يطلقون النار من حين لآخر على السفن التجارية، وعادة ما لا ينجحون في ذلك".

وتابع فانس قائلاً: “هناك في الحقيقة مرحلتان لهذا الأمر، وقد انتهت المرحلة الأولى. تمثلت المرحلة الأولى في تدمير البرنامج النووي، وتدمير جيشهم التقليدي، وتدمير قدرتهم على بسط نفوذهم بالطريقة التي كانوا قادرين عليها حتى قبل بضع سنوات.”