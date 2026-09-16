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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بأناقتها .. منة فضالي تخطف الأنظار عبر إنسجرام وتتألق بإطلالة باللون البني | شاهد

منة فضالي
منة فضالي
آية التيجي

لفتت الفنانة المصرية منة فضالي الأنظار بأحدث ظهور لها، بعد ما ظهرت في جلسة تصوير بإطلالة عصرية يغلب عليها اللون البني، جمعت بين البساطة والطابع الجريء.

تفاصيل إطلالة منة فضالي

وظهرت منة فضالي مرتدية بلوزة بنية فضفاضة بأكمام طويلة، نسقتها مع بنطلون واسع باللون نفسه، مع تصميم لافت عند منطقة الخصر أضفى طابعًا مختلفًا على الإطلالة.

كما اعتمدت الفنانة تسريحة شعر منسدلة، مع مكياج ناعم أبرز ملامح وجهها، بينما ظهرت في إحدى الصور مرتدية نظارة شمسية، ما منح اللوك طابعًا عصريًا مناسبًا لجلسات التصوير.

منة فضالي

وتميزت الإطلالة باعتماد درجات البني الداكن من أعلى إلى أسفل، مع تصميم واسع للبنطلون يمنح اللوك طابعًا مريحًا وعصريًا في الوقت نفسه.

منة فضالي

وتأتي هذه الإطلالة ضمن ظهورات منة فضالي التي تحرص من خلالها على التنوع بين الأزياء الكاجوال والإطلالات الأكثر أناقة، وهو ما ظهر أيضًا في عدد من جلسات التصوير التي شاركتها خلال عام 2026.

منة فضالي

منة فضالي ومسيرتها الفنية

منة فضالي ممثلة مصرية، وُلدت في القاهرة عام 1983، وبدأت مشوارها في التمثيل عام 2002 من خلال مسلسل «أين قلبي؟»، قبل أن تشارك في عدد كبير من الأعمال التلفزيونية والسينمائية.

منة فضالي

ومن أبرز الأعمال الموجودة في رصيدها الفني «الملك فاروق» و«الناس في كفر عسكر» و«لحظات حرجة»، إلى جانب أعمال أحدث مثل «جعفر العمدة» و«محارب» و«كوبرا». 

وكانت آخر مشاركاتها الدرامية في مسلسل «وننسى اللي كان» الذي عُرض خلال موسم رمضان 2026، بمشاركة ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي وخالد سرحان ومحمد لطفي، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد حمدي الخبيري.

كما تشارك منة فضالي في مسلسل «قلب شمس»، ضمن مجموعة من النجوم، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

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