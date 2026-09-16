نتنياهو بعد اغتيال قائد لواء رفح: لا بقاء للفصائل الفلسطينية في غزة

أكدت مصادر فلسطينية لوسائل إعلام قطرية، مساء الثلاثاء، استشهاد قائد لواء رفح في كتائب القسام نائل أبو عبيد في غارة إسرائيلية.

وأضافت المصادر أن أبو عبيد كان قد تولى قيادة لواء رفح خلال الحرب على غزة خلفاً للشهيد محمد شبانة.

نتنياهو: رسالتنا واضحة لحماس

من جانبه، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس بياناً مشتركاً، قالا فيه إن استهداف قائد لواء رفح جاء بعد اغتيال قائد لواء خان يونس وعدد من كبار مسئولي حركة حماس خلال هذا الأسبوع.

وأضاف البيان: "رسالتنا واضحة، لا يوجد أي مسلح محصن، والفصائل الفلسطينية لن تبقى في قطاع غزة".