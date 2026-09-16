ضياء السيد ينتقد أداء الأهلي رغم الفوز على أبو قير: مفيش حلول ولا أفكار.. والدفاع كارثي

انتقد ضياء السيد، نجم ومدرب الأهلي السابق، أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رغم تحقيقه الفوز على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال ضياء السيد، في تصريحات تلفزيونية: «مش عارف في إيه الصراحة في الأهلي.. المدرب عمل معسكر وإعداد ولعب 5 ماتشات في الدوري بس مفيش حلول ولا أفكار».

وأضاف: «الدفاع كارثي ورمية التماس بقت عاملة زي ضربة الجزاء، مفيش حلول هجومية كل واحد واللي عنده».

وتابع نجم الأهلي السابق منتقدًا الشكل الفني للفريق: «هوية وشخصية مش موجودة والأداء يخوف، هندعم بس مفيش دعم مطلق».

وحقق الأهلي الفوز على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، حيث افتتح أحمد سيد زيزو التسجيل في الدقيقة 16، بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية قوية سكنت يسار المرمى.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، نجح حسين الشحات في تسجيل الهدف الثاني للأهلي، ليؤمن للفريق الأحمر حصد نقاط المباراة الثلاث.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتًا، بعدما خاض 5 مباريات، حقق خلالها 4 انتصارات وتعادل في مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 8 أهداف، فيما استقبلت شباكه 3 أهداف.