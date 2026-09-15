ضياء السيد: جلسة جديدة مع أبوريدة لحسم منصبي في اتحاد الكرة

كشف ضياء السيد المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر، موقفه من العمل داخل أروقة اتحاد الكرة، مؤكدا أنه من المقرر عقد جلسة خلال أيام مع هاني أبوريدة رئيس الاتحاد.

وقال ضياء السيد عبر شاشة الأهلي: «كل اللي حصل جلسة مع كابتن هاني أبوريدة وكابتن شوقي غريب ولكن لم نناقش حاجة خاصة اتكلمنا في عموم الكورة».

وتابع: «تم الاتفاق على إني أكون موجود ولكن لم يتم حسم المنصب ولا طبيعة العمل. في جلسة تانية وأتمنى التوفيق إن شاء الله للكورة في مصر والاتحاد وليا شخصيا».

وسبق لضياء السيد أن عمل مدربا مساعدا في جهاز البرتغالي كارلوس كيروش.