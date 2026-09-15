هاني حتحوت يكشف القائمة المبدئية لمنتخب مصر.. أوباما يقترب من الظهور الأول

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج «مودرن سبورتس»، عن القائمة المبدئية لمنتخب مصر، والأسماء المحتمل إضافتها خلال المعسكر المقبل، مشيرًا إلى وجود اسم قد يظهر مع الفراعنة للمرة الأولى رغم بلوغه 30 عامًا.

حراس المرمى

وتضم القائمة المبدئية كلًا من محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، والمهدي سليمان، ومحمد علاء.

خط الدفاع

وفي الدفاع، تضم القائمة محمد عبد المنعم، وحسام عبد المجيد، ورامي ربيعة، ومحمود حمدي «الونش»، ومحمد إسماعيل، ومحمد هاني، وطارق علاء، وأحمد فتوح، وكريم حافظ، ومحمد حمدي.

وأوضح حتحوت أن محمد عبد المنعم عاد للمشاركة بانتظام مع نيس بعد تعافيه من الإصابة، فيما أصبح حسام عبد المجيد لاعبًا أساسيًا مع لودوجوريتس، بينما لا يزال محمد حمدي في مرحلة العودة التدريجية للمشاركة بعد الإصابة.

خط الوسط

وفي خط الوسط، تضم القائمة مهند لاشين، ومروان عطية، ومحمود صابر، وأحمد سيد «زيزو»، وحمدي فتحي، وهيثم حسن، وإبراهيم عادل، وإمام عاشور، مع احتمالية عودة محمد شحاتة إلى القائمة بعد غيابه عن قائمة كأس العالم.

الهجوم

أما خط الهجوم، فتضم القائمة المبدئية محمد صلاح، وعمر مرموش، ومصطفى زيكو، وحمزة عبد الكريم.

وكشف هاني حتحوت عن اسم جديد يفكر حسام حسن في ضمه إلى صفوف المنتخب، وهو يوسف إبراهيم «أوباما»، لاعب بيراميدز، موضحًا أن الجهاز الفني سيحسم موقفه من اللاعب غدًا.

وأشار حتحوت إلى أن أوباما قدم بداية مميزة للموسم، بعدما ساهم في 5 أهداف خلال 5 مباريات، مؤكدًا أنه في حال انضمامه سيكون ذلك الظهور الأول له بقميص منتخب مصر الأول، رغم وصوله إلى عامه الثلاثين.

وقال حتحوت إن معظم اللاعبين الذين تواجدوا مع منتخب مصر في كأس العالم يتواجدون ضمن الحسابات الحالية، مع وجود بعض الأسماء الجديدة والمحتمل إضافتها وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.