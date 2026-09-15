أسعار السلع الأساسية اليوم الثلاثاء.. ارتفاع الفول والسكر وتراجع المكرونة والزيوت

تفاوتت أسعار السلع الغذائية الأساسية في مصر اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، وفقًا لآخر البيانات المتاحة علي بوابة الأسعار المحلية والعالمية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع بمجلس الوزراء.

وسجلت أسعار الأرز والزيوت والمكرونة فروقًا واضحة بين أقل سعر وأعلى سعر، بينما استقرت بعض السلع عند سعر موحد.

سعر الأرز المعبأ

وسجل سعر الأرز المعبأ نحو 35 جنيهًا للكيلو، وتراوح السعر بين 31.58 جنيه كحد أدنى و38.93 جنيه كحد أقصى، مسجلًا تراجعًا قدره 0.32 جنيه.

أسعار الفول والدقيق المعبأ

بلغ سعر الفول المعبأ نحو 65.47 جنيه للكيلو، دون تسجيل تفاوت بين الحدين الأدنى والأقصى، إذ استقر السعر عند 65.47 جنيه.

وارتفع سعر الفول بنحو 2.20 جنيه بنسبة 3.48%، مقارنة بالأسعار السابقة.

أما الدقيق المعبأ، فسجل نحو 28.76 جنيه للكيلو، وهو السعر نفسه للحدين الأدنى والأقصى. وارتفع سعر الدقيق بنحو 2.87 جنيه بنسبة 11.09%.

أسعار زيت عباد الشمس

سجل سعر زيت عباد الشمس، بمختلف أصنافه، نحو 100.64 جنيه للتر، مع تفاوت بين 98.64 جنيه كحد أدنى و102.58 جنيه كحد أقصى. وتراجع السعر بنحو 0.47 جنيه بنسبة 0.46%.

و بلغ متوسط السعر نحو 99.94 جنيه للتر، بينما تراوح السعر بين 98.64 جنيه و102.58 جنيه، مسجلًا انخفاضًا قدره 1.17 جنيه بنسبة 1.16%.

أسعار السكر والمكرونة

بلغ سعر السكر المعبأ نحو 38.03 جنيه للكيلو، وتراوح بين 37 جنيهًا كحد أدنى و38.23 جنيه كحد أقصى. وارتفع السعر بنحو 3.37 جنيه بنسبة 9.72%.

وسجلت المكرونة المعبأة وزن 400 جرام نحو 23.89 جنيه، مع تفاوت كبير بين 15.02 جنيه كحد أدنى و35.18 جنيه كحد أقصى، بانخفاض قدره 4.66 جنيه بنسبة 16.32%.

أما المكرونة المعبأة وزن الكيلو، فسجلت نحو 29.43 جنيه، وتراوح سعرها بين 15.02 جنيه و35.18 جنيه، بزيادة قدرها 0.88 جنيه بنسبة 3.08%.

أسعار العدس المعبأ

سجل العدس المعبأ الصحيح نحو 69.77 جنيه للكيلو، وتراوح السعر بين 65.72 جنيه كحد أدنى و69.77 جنيه كحد أقصى، بزيادة قدرها 0.82 جنيه بنسبة 1.19%.

وسجل سعر العدس المعبأ، نحو 65.72 جنيه للكيلو، مع حد أقصى قدره 69.77 جنيه، ليسجل تراجعًا قدره 3.23 جنيه.

وتظهر البيانات تفاوتًا واضحًا في أسعار عدد من السلع الأساسية، خاصة المكرونة وزيت عباد الشمس والأرز، نتيجة اختلاف الأصناف والأوزان ونقاط البيع، في حين استقرت أسعار بعض المنتجات عند قيمة واحدة بين الحدين الأدنى والأقصى.