عموتة يطالب إمام بإثبات نفسه: وريني عاشور اللي بيقولولي عليه

كشف الإعلامي سيف زاهر، عبر قناة «أون سبورت»، عن تفاصيل جلسة جمعت حسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع إمام عاشور، لاعب الفريق، خلال الفترة الماضية.

وقال سيف زاهر إن عموتة تحدث مع إمام عاشور خلال الجلسة، مؤكدًا أنه كان ينتظر عودته بفارغ الصبر، لكنه لم يرَ منه المستوى المنتظر حتى الآن.

وأوضح زاهر أن عموتة وجه رسالة إلى إمام عاشور مفادها أنه لا ينظر إلى ما قدمه اللاعب في الماضي، لكنه يريد منه إثبات نفسه داخل الملعب خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تعافيه من الإصابة واستعداده للمشاركة.

وأضاف زاهر أن عموتة قال لإمام عاشور، بمعنى حديثه: «أنا معرفش حاجة، ومكنتش مركز معاك، لأنك كنت مصاب ومكنتش سليم، لكن دلوقتي أنت جاهز، فانزل وريني إمام اللي بيقولولي عليه».

وأشار زاهر إلى أن هذا الحديث لا يعني أن عموتة لم يتابع إمام عاشور من قبل أو لا يعرف تاريخه، مؤكدًا أن المقصود من الرسالة هو أن المدير الفني يريد فتح صفحة جديدة مع اللاعب، بعيدًا عن أي حسابات أو انطباعات سابقة.

واختتم زاهر حديثه موضحًا أن عموتة يريد من إمام عاشور استعادة مستواه وتقديم أفضل ما لديه مع الأهلي، في إشارة إلى رغبته في عودة اللاعب للتألق من جديد، قائلًا: «قول للزمان ارجع يا زمان».