حجز أجنبيتان على ذمة تحريات مباحث الآداب بسبب الفيديوهات الفاضحة

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية حجز أجنبيتين صانعتي محتوى ٢٤ ساعة على ذمة تحريات مباحث الآداب حول نشاطهما في بث مقاطع فيديو خادشة للحياء.

وحرزت النيابة هاتفي المتهمتين لفحص محتواهما من مقاطع فيديو وحسابات شخصية تستخدم لبث تلك الفيديوهات، كما تم تحريز أقراص مخدرة ضبطت بحوزة إحدى المتهمتين والتي أقرت بحيازتها بقصد التعاطي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات نشاط صانعتَي محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية قيامهما بنشر مقاطع فيديو تتضمن الرقص بملابس خادشة للحياء، بما يتنافى مع القيم والمبادئ المجتمعية.



ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعتَي محتوى بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ظهورهما بملابس خادشة للحياء أثناء الرقص.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكورتين، وهما تحملان جنسية إحدى الدول، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة.

وعُثر بحوزتهما على هاتفي محمول، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطهما، كما ضُبط بحوزة إحداهما عدد من الأقراص المخدرة.

وبمواجهتهما، أقرت إحداهما بحيازتها الأقراص المخدرة بقصد التعاطي، فيما اعترفتا بقيامهما بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.